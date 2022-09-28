Іранські повітряні "мопеди" Shahed-136 скоро вичерпаються у росіян, - Згурець

Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Заявлялася інформація про дальність іранських дронів у 2,5 тисячі км, але ми бачимо, якщо росіяни запускають їх з зони Кінбурнської коси (піщана коса, розташована у Миколаївської області – ред.) або з Тарханкуту (мис на заході Криму – ред.), то показники подолання дальності демонструють максимум до 500 км. І зараз ми спостерігаємо збільшення кількості збитих цих Shahed-136, тобто нашою ППО йде напрацювання алгоритмів дій для підтягування сил та засобів, аби мінімізувати ризики від цих повітряних "мопедів", - прокоментував військовий експерт.



Сергій Згурець додав про розповіді одеситів про те, що у місті пропонують не їздити на мопедах вночі, аби не створювати звуки подібні до роботи іранського дрона Shahed-136.



"У Росії зброя вичерпується і зараз вони пішли по варіанту використання таких ударних дронів, які б'ють по визначених цілях, але вони менш потужні, ніж далекобійні ракети. Наші напрацювання протидії цим дронам будуть зроблені достатньо швидко, а з іншого боку кількість Shahed-136 у росіян обмежена і не треба говорити про нескінчений потік іранських дронів. Насправді це перша партія таких дронів, до того ж нам відомі умови збирання Shahed в Ірані, що це майже ручна збірка. Тому, я не думаю, що буде постійний потік іранських дронів, які росіяни будуть використовувати проти України. Скоро це вичерпається", - пояснив Згурець.

23 вересня Росія атакувала Одесу іранськими дронами-камікадзе

Також речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував використання окупантами іранських безпілотників та чи можуть ці дрони-камікадзе вдарити по містах на Заході України

Крім того, аналітик Defense Express Сергій Згурець розповів, що іранські інструктори перебувають на території України та допомогають використовувати росіянам свої дрони-камікадзе