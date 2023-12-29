Іранський ексфорвард "Зорі" забажав повернутись в Україну, - Вацко

Про це повідомляє журналіст Віктор Вацко.

За інформацією джерела, іранським нападником Аллах'яром Сайядманешом цікавиться житомирське "Полісся", а гравець готовий повернутись в Україну навіть попри війну.

Зараз Сайядманеш виступає в англійському "Галл Сіті", куди перебрався з турецького "Фенербахче" за 4,5 млн. Українським фанатам іранець відомий завдяки грі у "Зорі", де виступав з жовтня 2020 до грудня 2021 року.

У цьому сезоні Аллах'яр Сайядманеш відіграв у Чемпіоншипі лише 21 хвилину, а голів не забивав.

За збірну Ірану форвард зіграв 7 матчів, востаннє у червні 2022 року.