Найкращий бомбардир "Зорі" перейшов до англійського футбольного клубу
Іранський форвард "Зорі" Аллах'яр Сайядманеш став гравцем англійського "Халл Сіті"
Про це повідомляє "Халл Сіті" у twitter.
Аллах'яра віддав у оренду до англійського клубу турецький "Фенербахче", якому належать права на форварда. За "Зорю" іранець також виступав на правах оренди.
20-річний Аллах'яр у нинішньому сезоні зіграв за "Зорю" 24 матча, забив 9 голів та віддав 4 результативні передачі. У чемпіонаті України іранець відзначився 7 разів та є найкращим бомбардиром луганської команди в турнірі.
"Халл Сіті" виступає у другому дивізіоні чемпіонату Англії та займає там 19-те місце.
- Нагадаємо, 30 січня італійська "Сампдорія" орендувала у "Динамо" нападника Владислава Супрягу.
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