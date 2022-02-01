Найкращий бомбардир "Зорі" перейшов до англійського футбольного клубу

Про це повідомляє "Халл Сіті" у twitter.

Аллах'яра віддав у оренду до англійського клубу турецький "Фенербахче", якому належать права на форварда. За "Зорю" іранець також виступав на правах оренди.

20-річний Аллах'яр у нинішньому сезоні зіграв за "Зорю" 24 матча, забив 9 голів та віддав 4 результативні передачі. У чемпіонаті України іранець відзначився 7 разів та є найкращим бомбардиром луганської команди в турнірі.

"Халл Сіті" виступає у другому дивізіоні чемпіонату Англії та займає там 19-те місце.

