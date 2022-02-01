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Головна Спорт Найкращий бомбардир "Зорі" перейшов до англійського футбольного клубу

Найкращий бомбардир "Зорі" перейшов до англійського футбольного клубу

1 лютого, 2022 вiвторок
10:01
Спорт Аллах'яр (ліворуч)

Іранський форвард "Зорі" Аллах'яр Сайядманеш став гравцем англійського "Халл Сіті"

Про це повідомляє "Халл Сіті" у twitter. 

Аллах'яра віддав у оренду до англійського клубу турецький "Фенербахче", якому належать права на форварда. За "Зорю" іранець також виступав на правах оренди.  

20-річний Аллах'яр у нинішньому сезоні зіграв за "Зорю" 24 матча, забив 9 голів та віддав 4 результативні передачі. У чемпіонаті України іранець відзначився 7 разів та є найкращим бомбардиром луганської команди в турнірі. 

"Халл Сіті" виступає у другому дивізіоні чемпіонату Англії та займає там 19-те місце. 
 

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футбол
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Зоря
чемпіонат Англії
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