Український форвард "Динамо" перейшов до італійського клубу

Про це повідомляє офіційний сайт "Сампдорії".

Зазначається, що форвард виступатиме за клуб з Генуї на правах оренди.

За неофіційною інформацією, "Сампдорія" домовилася з "Динамо" про оренду Супряги за 500 тис. євро із можливістю подальшого викупу за 7,5 млн євро.

21-річний Владислав Супряга у нинішньому сезоні зіграв за "Динамо" 6 матчів.

"Сампдорія" займає 16-те місце в чемпіонаті Італії.