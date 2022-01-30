Український форвард "Динамо" перейшов до італійського клубу
Італійський футбольний клуб "Сампдорія" орендував у "Динамо" нападника Владислава Супрягу
Про це повідомляє офіційний сайт "Сампдорії".
Зазначається, що форвард виступатиме за клуб з Генуї на правах оренди.
За неофіційною інформацією, "Сампдорія" домовилася з "Динамо" про оренду Супряги за 500 тис. євро із можливістю подальшого викупу за 7,5 млн євро.
21-річний Владислав Супряга у нинішньому сезоні зіграв за "Динамо" 6 матчів.
"Сампдорія" займає 16-те місце в чемпіонаті Італії.
- Нагадаємо, 30 січня стало відомо, що Владислав Супряга переходить на правах оренди в італійську "Сампдорію".
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