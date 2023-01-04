Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Іранську кіноактрису звільнили з в'язниці після її арешту за критику щодо придушення протестів в країні

Іранську кіноактрису звільнили з в'язниці після її арешту за критику щодо придушення протестів в країні

4 січня, 2023 середа
17:53
Світ Таране Алідуості

Таране Алідуості, відому іранську кіноактрису, звільнили з в'язниці. Її затримали в грудні 2022 року за "поширення брехні" про загальнонаціональні протести

Про це повідомили в Associated Press.

4 січня Іран звільнив з-під варти актрису Таране Алідуості, зірку оскароносного фільму "Продавець".  Це сталося майже через три тижні після того, як її ув’язнили за критику придушення антиурядових протестів.

Алідуості була серед кількох іранських знаменитостей, які висловили підтримку загальнонаціональним протестам і розкритикували насильницьке придушення інакомислення владою. Вона опублікувала щонайменше три повідомлення на підтримку протестів в instagram до того, як її обліковий запис було заблоковано.

  • Нагадаємо, протести в Ірані почалися після того, як 16 вересня поліція арештувала 22 річну Махса Аміні, після того вона померла від рук правоохоронців. 
  • 8 грудня в Ірані відбулася перша страта учасника цьогорічних протестів: Мохсен Шекарі був повішений у четвер після того, як суд визнав його винним у "ворожнечі проти Бога". На момент публікації до страти засудили ще 10 осіб.
  • У понеділок, 12 грудня, в Ірані публічно стратили 23-річного протестувальника, якого звинуватили у вбивстві двох військових та знову в "ворожнечі проти бога".
  • Акторку Таране Алідуосі затримали у грудні 2022 року, повідомлялося, що її звинуватили у "поширенні брехні" про загальнонаціональні протести. В instagram вона засудила страту Мохсена Шекарі.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Кіно
Іран
Читайте також:
Василь Ломаченко
4 січня, 2023 середа
Ломаченка потрапив до Реєстру зрадників України від "ЧЕСНО"
3 січня, 2023 вiвторок
"Є чутки з різних джерел, що буде повна мобілізація і наступ": ГУР перехопило розмову російських вояків
Володимир Путін
3 січня, 2023 вiвторок
Путін вважає, що частково мобілізовані стануть зброєю перемоги, - військовий експерт Селезньов
Київ
+2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.96
    Купівля 39.96
    Продаж 40.71
  • EUR
    Купівля 41.44
    Продаж 42.52
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
4 січня
19:03
пологи
В Україні за час повномасштабної війни зареєстровано 152 тис. пологів - на 36 тис. менше порівняно з 2021 роком
19:03
"Найкращий аргумент у політиці стримування": міністр оборони Польщі підписав контракт на купівлю 116 танків Abrams
18:48
Кирило Буданов
Буданов: найближчим часом чекаємо від США надання БМП Bradley
18:25
Лотте ван Бастен Батенбург
У Гаазі підтримали плани щодо створення в місті спецтрибуналу для Росії
18:23
Френк Лемпард
"Евертон" Миколенка близький до звільнення тренера
18:17
Латвія
У посольстві РФ у Латвії знайшли пакунок з "речовиною невідомого походження"
18:09
ЗСУ
ЗСУ ліквідували російських майора, капітана і двох лейтенантів, - офіцер Штефан
18:09
OPINION
Костянтин Москалець
Зима тривоги нашої
17:58
Ексклюзив
путін путлер
Путін готує державні заколоти в країнах Європи, - експерт з військової контррозвідки Притула
17:50
Руслан Малиновський (праворуч)
"Аталанта" та "Спеція" зіграли внічию "українське дербі" в Серії А
17:41
Президент Румунії Клаус Йоганніс
Президент Румунії попросив Зеленського переглянути закон про нацменшини
17:35
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
Морські піхотинці ліквідували 19 окупантів і знищили 1 сховище з боєприпасами
17:35
морська міна
ЗСУ знищили протикорабельну міну неподалік пляжу на Одещині
17:20
Удень окупанти гатили по Нікопольщині: тяжко поранено чоловіка, пошкоджено до 20 осель
17:12
російські танки, окупанти, оркі
РФ могла перекинути основні наступальні сили з Бахмута на Соледар, - WSJ
17:05
На Бахмутському напрямку прикордонники відбили штурм і контратакою захопили ворожі позиції
17:01
БПЛА, Іран
У збитому іранському дроні виявили деталі виробництва понад 10 західних компаній, - CNN
16:59
студент
Окупанти наказали відрахувати студентів призовного віку, які навчаються у Криму, - ЦНС
16:57
Вчені відкрили планету, на якій новий рік починається кожні 5 днів
16:56
Ексклюзив
Країни-члени НАТО потребують Україну в Альянсі, - євродепутатка Юкнявічене
16:49
Ексклюзив
ЗСУ прапор
Анонс контрнаступу Будановим - це один із інструментів для розвалу угруповання РФ, - експерт Defense Express Киричевський
16:45
Кирило Буданов
Буданов: РФ більше не є військовою загрозою світу, режим Путіна - це посміховисько для всіх
16:30
Російські підручники, виявлені в ліцеї на Харківщині
На деокупованій Харківщині в ліцеї виявили понад 500 російських підручників
16:26
прикордонник
За добу незаконно перетнути українсько-румунський кордон намагались 14 чоловіків
16:20
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
16:13
Утилізація ялинок
У Києві розпочали роботу пункти з утилізації новорічних ялинок
16:12
Зеленський показав світлини з Бахмута
Росіяни обстріляли Бахмут, дві жінки загинули
16:09
Володимир Ар’єв
Володимир Ар’єв: скасувати аукціони для закупівель за бюджетні кошти через Прозорро – крок назад у реформах
16:08
OPINION
Юрій Бутусов
Бій за Бахмут. Два варіанти розвитку подій
16:01
У Дніпрі демонтували пам'ятники російським діячам Юхиму Пушкіну та Олександру Матросову
15:59
Ансу Фаті (праворуч)
"Барселона" виставила на трансфер футболіста, якого називали "новим Мессі"
15:56
Франція вперше почала постачати газ у Німеччину
"Це здоровий рівень": у Єврокомісії повідомили про заповненість газосховищ ЄС на 83%
15:56
НАТО
НАТО мусить збільшити військову допомогу Україні у кілька разів, - польський генерал Скшипчак
15:54
Інтерв’ю
Аріель Коен
Росія на собі має відчути ракетні удари, яких вона завдає по Україні, – політолог Коен
15:52
У 2022 році попри повномасштабну війну понад 90% підконтрольних Україні полів були засіяні, - міністр агрополітики
15:44
В окупованій Василівці на Запоріжжі знищено російську військову комендатуру, - мер Мелітополя Федоров
15:34
Ексклюзив
Що залишилося від ПТУ №19 у м. Макіївка
За загибель мобілізованих росіян від удару HIMARS у Макіївці Шойгу та Суровікін не відповідатимуть, - військовий експерт Коваленко
15:25
Польща
Польща планує візит представника МЗС до США для підтримки у справі воєнних репарацій від Німеччини
15:04
Юрій Ігнат
"Ідеться про життя людей": у Повітряних силах відповіли на закиди щодо "знищення дешевих дронів дорогими ракетами"
14:58
Анналена Бербок
"Мовчання може бути більш руйнівним, ніж говорити вголос і чітко", - глава МЗС Німеччини Бербок про злочини РФ
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV