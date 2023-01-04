Про це повідомили в Associated Press.

4 січня Іран звільнив з-під варти актрису Таране Алідуості, зірку оскароносного фільму "Продавець". Це сталося майже через три тижні після того, як її ув’язнили за критику придушення антиурядових протестів.

Алідуості була серед кількох іранських знаменитостей, які висловили підтримку загальнонаціональним протестам і розкритикували насильницьке придушення інакомислення владою. Вона опублікувала щонайменше три повідомлення на підтримку протестів в instagram до того, як її обліковий запис було заблоковано.

Нагадаємо, протести в Ірані почалися після того, як 16 вересня поліція арештувала 22 річну Махса Аміні, після того вона померла від рук правоохоронців.

8 грудня в Ірані відбулася перша страта учасника цьогорічних протестів: Мохсен Шекарі був повішений у четвер після того, як суд визнав його винним у "ворожнечі проти Бога". На момент публікації до страти засудили ще 10 осіб.

У понеділок, 12 грудня, в Ірані публічно стратили 23-річного протестувальника, якого звинуватили у вбивстві двох військових та знову в "ворожнечі проти бога".

Акторку Таране Алідуосі затримали у грудні 2022 року, повідомлялося, що її звинуватили у "поширенні брехні" про загальнонаціональні протести. В instagram вона засудила страту Мохсена Шекарі.

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