Ірина Фріз: не ганьбіть ССО, народ України має дізнатися імена справжніх покровителів Трубіцина

Про це повідомляє сайт "Європейської Солідарності".

"Коли я разом з членами робочої групи, яку очолювала, працювала над створенням Сил Спеціальних Операцій, ми брали за зразок ССО Сполучених Штатів Америки. Розуміли, що має бути спеціальний вид сил, що здатні проводити ризиковані, таємні і надзвичайно складні спецоперації на лінії фронту та в тилу ворога", – нагадала Фріз у Facebook.

"Законодавчо нам вдалося це зробити. Українські захисники з ССО завдають неймовірної шкоди ворогу. Це бійці, які працюють на межі: можливостей, напруги, ризиків", – пише народна депутатка.

"Як та, кого називали "мамою ССО", я розлючена тим, як окремі особи, які не зробили для держави нічого, паплюжать ім’я підрозділів ССО, прикриваючись їх авторитетом. Корупціонер Трубіцин виїхав за кордон, щоб уникнути покарання за свої корупційні злочини. Влада заради збереження обличчя перед силами оборони, суспільством та партнерами, має запросити екстрадицію цієї особи та публічно провести процес з її покарання. Нікому не можна прикриватися діяльністю Героїв нашої держави для маскування власних брудних справ. Корупція, покривання злочинців, брехня і маніпуляції мають припинитися", – обурилася Фріз.

Ірина Фріз переконана: народ України має дізнатися імена всіх покровителів Трубіцина. "Мені незрозуміла позиція Командувача ССО ЗСУ, який дав згоду включити корупціонера у список осіб для виїзду за кордон, спаплюживши честь бути керівником елітного підрозділу. Хочу почути офіційних пояснень", – пише Фріз.