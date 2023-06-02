Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Суспільство Ірина Фріз: не ганьбіть ССО, народ України має дізнатися імена справжніх покровителів Трубіцина

Ірина Фріз: не ганьбіть ССО, народ України має дізнатися імена справжніх покровителів Трубіцина

2 червня, 2023 п'ятниця
20:28
Суспільство

Народна депутатка з фракції "Європейська Солідарність" Ірина Фріз вимагає від влади припинити прикривати репутацією Сил Спеціальних Операцій оборудку щодо втечі за кордон "слуги" Трубіцина

Про це повідомляє сайт "Європейської Солідарності".

"Коли я разом з членами робочої групи, яку очолювала, працювала над створенням Сил Спеціальних Операцій, ми брали за зразок ССО Сполучених Штатів Америки. Розуміли, що має бути спеціальний вид сил, що здатні проводити ризиковані, таємні і надзвичайно складні спецоперації на лінії фронту та в тилу ворога", – нагадала Фріз у Facebook.

"Законодавчо нам вдалося це зробити. Українські захисники з ССО завдають неймовірної шкоди ворогу. Це бійці, які працюють на межі: можливостей, напруги, ризиків", – пише народна депутатка.

"Як та, кого називали "мамою ССО", я розлючена тим, як окремі особи, які не зробили для держави нічого, паплюжать ім’я підрозділів ССО, прикриваючись їх авторитетом. Корупціонер Трубіцин виїхав за кордон, щоб уникнути покарання за свої корупційні злочини. Влада заради збереження обличчя перед силами оборони, суспільством та партнерами, має запросити екстрадицію цієї особи та публічно провести процес з її покарання. Нікому не можна прикриватися діяльністю Героїв нашої держави для маскування власних брудних справ. Корупція, покривання злочинців, брехня і маніпуляції мають припинитися", – обурилася Фріз.

Ірина Фріз переконана: народ України має дізнатися імена всіх покровителів Трубіцина. "Мені незрозуміла позиція Командувача ССО ЗСУ, який дав згоду включити корупціонера у список осіб для виїзду за кордон, спаплюживши честь бути керівником елітного підрозділу. Хочу почути офіційних пояснень", – пише Фріз.

  • Раніше журналісти "Схем" повідомили, що викритий на хабарі київський депутат Владислав Трубіцин, який втік за кордон, зміг виїхати з України за допомогою листа від очільника військової розвідки Кирила Буданова.
  • Представники Сил спецоперацій у коментарі "Схемам" заявили, що Буданов підписав листа на виїзд Трубіцина на прохання ССО.
Новини
ССО
Європейська солідарність
Читайте також:
Олександр Усик
2 червня, 2023 п'ятниця
Промоутер назвав дату і місце наступного бою Усика
Верховна Рада
1 червня, 2023 четвер
Нардеп Цимбалюк розказав про дискусії навколо законопроєкту про доплати та відпустки військовим та яким має бути кінцевий закон
Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі
2 червня, 2023 п'ятниця
Генерал Міллі: Найбільшу вогневу міць для контрнаступу України забезпечать танки
Київ
+20°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.93
    Купівля 36.93
    Продаж 37.49
  • EUR
    Купівля 39.82
    Продаж 40.63
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
2 червня
20:58
РФ скинула авіабомби на Харківщину: загинули чоловік і жінка, поранено 3-річну дитину і трьох жінок
20:53
Лі Хуей
Спецпредставник Китаю Лі Хуей закликав Захід припинити постачати зброю Україні
20:49
Володимир Зеленський
Такий рівень недбалості в місті не перекрити якимись там виправданнями, - Зеленський про укриття в Києві
20:26
Василь Ломаченко, Боб Арум та Олександр Усик (зліва - направо)
"Отримує ненависть": Усик прокоментував чутки про сварку з Ломаченком
20:10
Ексклюзив
укриття
Центральна влада не повідомила власників приватних укриттів про обов'язки, - радниця Кличка в Асоціації міст
20:00
Огляд
Перемога України
Переможні новини 464 дня війни: після вибухів з Бердянського порту тікають судна окупантів, ЗСУ відбили усі вісім ворожих атак під Мар’їнкою
20:00
Огляд
Еліна Світоліна
Чудова форма Світоліної та Цуренко, деталі бою Усика, Маркевич у "Карпатах", а що з Ребровим: огляд українського спорту за тиждень
19:47
Динамо - Шахтар
Матчі останнього туру УПЛ транслюватимуть у 10 країнах світу
19:35
Лукашенко і Путін
Білорусь продовжила спільні з РФ військові навчання, - Беларускі Гаюн
19:20
Еліна Світоліна, теніс
Світоліна обіграла росіянку та вийшла в 1/8 фіналу "Ролан Гаррос"
19:06
ЗСУ
ЗСУ відбили 8 атак на Мар'їнку, а РФ відправила озброєних курсантів обороняти західний кордон, - зведення Генштабу
18:51
Резніков і Ллойд Остін
Резніков прибув до Сінгапуру на безпековий форум "Діалог Шангрі-Ла" й зустрівся з главою Пентагону
18:37
Ексклюзив
укриття
Говорити про нові укриття можна лише умовно, для їхнього будівництва немає держстандартів, - радниця Кличка в Асоціації міст
18:37
Огляд
Татусів уїкенд
Відверту наготу "Ідола" чи моторошну стихію "Тих днів": що подивитися на вихідних
18:11
Агент ФСБ, який шпигував за позиціями ППО, отримав 15 років ув'язнення
Агент ФСБ, який шпигував за позиціями ППО, отримав 15 років ув'язнення
18:02
обстріл Харківщини
Росія вдарила по Харківщині ракетами С-300
17:53
Володимир Путін і Дмитро Пєсков
У Кремлі відреагували на заяву Пашиняна, що Вірменія не є союзником РФ
17:51
Німеччина уряд
Німеччина передасть Україні 66 бронетранспортерів
17:51
Ексклюзив
Національна опера України імені Тараса Шевченка
До проведення конкурсу на посаду директора Національної опери України в.о. залишиться Петро Чуприна, - головний хормейстер Пліш
17:34
Трубіцин
Підписати листа на виїзд депутата Київради Трубіцина за кордон Буданова попросили ССО, - "Схеми"
17:27
Ексклюзив
Пашинян та Алієв
"Стати противником Азербайджану - це стати противником Туреччини": політолог з Баку про непідтримку Вірменії Росією
17:24
Михайло Мудрик, "Челсі", АПЛ
Мудрик написав лист для вболівальників
17:12
Оновлено
дощь, гроза, парасоля, негода
У Києві гроза: є часткові відключення світла, затримуються електрички та тролейбуси
17:04
Дієго Сімеоне
Якщо займаєтеся сексом лише 4 рази на місяць, ви не можете грати в моїй команді, - тренер "Атлетико" Сімеоне
16:56
літаки
Китайські авіакомпанії почали оминати повітряний простір Росії під час рейсів до США, - Reuters
16:52
Лі Хуей
Спецпредставник Китаю заявив, що не пропонував залишити Росії окуповані території України
16:36
Клименко пояснив, чому Гвардія наступу була створена саме в системі МВС, а не ЗСУ
16:28
Оновлено
Чотирьом блогеркам, які засвітили роботу ППО в Києві 16 травня, повідомили про підозру
Чотирьом блогеркам, які засвітили роботу ППО в Києві 16 травня, обрано запобіжні заходи
16:26
Торецьк, обстріл, ракетний удар, обстріли, Донеччина
На Донеччині через російський обстріл загорілися дві 9-поверхівки: загинула людина, врятовано 22 мешканці
16:17
Оновлено
Алар Каріс та Володимир Зеленський
Зеленський обговорив із президентом Естонії створення спільних оборонних виробництв в Україні
16:05
Ексклюзив
кадирівці
РФ вирішила утилізувати ПВК, перекинувши їх на найнебезпечніші напрямки в Україні, - військовий експерт Снєгирьов
16:03
Ексклюзив
General Dynamics F-16 Fighting Falcon
На кожен винищувач F-16 потрібно по два-чотири пілоти, - авіаексперт Долінце
15:59
зброя
В Україні на руках у населення близько 1,2 млн одиниць зареєстрованої зброї, - міністр МВС
15:46
хмари
Територію України перетинає холодний атмосферний фронт: Наталка Діденко про погоду цими вихідними
15:43
Японія
Японія закликала впроваджувати жорсткі санкції проти Росії для припинення агресії проти України
15:20
обстріл
Росіяни вдарили по багатоповерхівці у Комишувасі: двоє загиблих, четверо поранених
15:18
обережно міни
На Харківщині автівка підірвалася на вибуховому пристрої: загинула жінка, поранено трьох дітей
15:09
Гвардія наступу
Гвардія наступу: МВС анонсувало формування нових штурмових бригад
15:08
Ексклюзив
За минулу добу ворог здійснив 26 масованих обстрілів Авдіївки, гатить зі всього, що має, - керівник МВА Барабаш
15:07
Ентоні Блінкен
Блінкен заявив, що США допоможуть побудувати "українську армію майбутнього"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV