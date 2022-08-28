Про це повідомила віцепрем’єр-міністр та міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі єдиного інформаційного марафону.

Саме місцева влада оцінює ситуацію у конкретному регіоні та робить висновки: чи можуть люди безпечно там проживати протягом цьогорічного осінньо-зимового періоду. При цьому враховуються як ризики обстрілів, так і стан житлово-комунальної інфраструктури.

За словами віцепрем’єрки, наразі триває обов’язкова евакуація з Донеччини.

На сьогодні небезпечними можуть бути лише окремі частини Харківської, Миколаївської та Запорізької областей. Тож саме там можуть оголосити обов’язкову евакуацію. При цьому йдеться не про цілі області, а лише про окремі їхні райони.

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