Ірина Верещук уточнила, хто саме може приймати рішення про обов’язкову евакуацію
Обласні військові адміністрації можуть лише робити звернення щодо обов’язкової евакуації, але остаточне рішення ухвалюють на місцях
Про це повідомила віцепрем’єр-міністр та міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі єдиного інформаційного марафону.
Саме місцева влада оцінює ситуацію у конкретному регіоні та робить висновки: чи можуть люди безпечно там проживати протягом цьогорічного осінньо-зимового періоду. При цьому враховуються як ризики обстрілів, так і стан житлово-комунальної інфраструктури.
За словами віцепрем’єрки, наразі триває обов’язкова евакуація з Донеччини.
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На сьогодні небезпечними можуть бути лише окремі частини Харківської, Миколаївської та Запорізької областей. Тож саме там можуть оголосити обов’язкову евакуацію. При цьому йдеться не про цілі області, а лише про окремі їхні райони.
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