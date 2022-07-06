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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Ірландія допомагатиме у відбудові України, щоб українці змогли повернутися додому, і продовжить підтримку тих, хто рятується в Ірландії від війни, - Міхол Мартін

Ірландія допомагатиме у відбудові України, щоб українці змогли повернутися додому, і продовжить підтримку тих, хто рятується в Ірландії від війни, - Міхол Мартін

6 липня, 2022 середа
18:32
війна з Росією прем’єр-міністр Ірландії Міхол Мартін

Прем’єр-міністр Ірландії висловив підтримку свого народу українцям та наголосив, що допомагатиме у відбудові нашої країни, аби громадяни могли повернутися додому

Про це прем’єр-міністр Ірландії Міхол Мартін сказав на брифінгу після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Після відвідин Бородянки, Ірпеня та Бучі прем’єр-міністр Ірландії поділився своїми емоціями.

"Використання терору проти цивільного населення – це воєнні злочини. І ті, хто відповідає за ці дії, хто давав ці вказівки, безумовно, будуть притягнуті до відповідальності. Саме тому ми виділили додаткове фінансування для міжнародного суду, щоб забезпечити подальшу роботу щодо цих злочинів", – сказав Міхол Мартін.

Прем’єр-міністр розповів, що поспілкувався з місцевими жителями, які розповіли йому про жорстокість росіян під час тимчасової окупації та побачив фото жорстокості армії РФ. Він також наголосив про потребу у відбудові.

"Російська жорстока війна проти цієї чудової демократичної країни – це велике порушення міжнародного права. Це порушення всього того, за що стоїть Ірландія, і ми з цим не будемо миритися.

Ірландія допомагатиме у відбудові України, щоб українці, які нині змушені шукати прихисток у країнах Європи, мали змогу повернутися у свої домівки", – заявив прем’єр-міністр Ірландії.

Нині Ірландія продовжить підтримувати українців, які приїжджатимуть, рятуючись від війни. Міхол Мартін засудив РФ за продовольчу кризу: "Ми взагалі не сприймаємо ситуацію, коли їжа може використовуватися як інструмент війни. Ми робитимемо все можливе для того, щоб люди не постраждали від намагання перетворити їжу на зброю".

Мартін також висловив подальшу співпрацю Ірландії та України.

  • 6 липня прем’єр-міністр Ірландії Міхал Мартін почав поїздку в Київ з відвідин передмість Бучі, Ірпеня та Бородянки.
  • 6 липня премʼєр-міністр Ірландії Міхал Мартін прибув у Київ, аби зустрітися з президентом Зеленським. Мартін заявив, що країна підтримуватиме Україну "перед обличчям аморальної та неспровокованої терористичної війни Росії".
  • 1 липня прем'єр Норвегії Йонас Гар Стере прибув до Києва і зустрівся із Зеленським

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Ірландія
Ірпінь
Буча
Володимир Зеленський
Бородянка
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