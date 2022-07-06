Про це прем’єр-міністр Ірландії Міхол Мартін сказав на брифінгу після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Після відвідин Бородянки, Ірпеня та Бучі прем’єр-міністр Ірландії поділився своїми емоціями.

"Використання терору проти цивільного населення – це воєнні злочини. І ті, хто відповідає за ці дії, хто давав ці вказівки, безумовно, будуть притягнуті до відповідальності. Саме тому ми виділили додаткове фінансування для міжнародного суду, щоб забезпечити подальшу роботу щодо цих злочинів", – сказав Міхол Мартін.

Прем’єр-міністр розповів, що поспілкувався з місцевими жителями, які розповіли йому про жорстокість росіян під час тимчасової окупації та побачив фото жорстокості армії РФ. Він також наголосив про потребу у відбудові.

"Російська жорстока війна проти цієї чудової демократичної країни – це велике порушення міжнародного права. Це порушення всього того, за що стоїть Ірландія, і ми з цим не будемо миритися.

Ірландія допомагатиме у відбудові України, щоб українці, які нині змушені шукати прихисток у країнах Європи, мали змогу повернутися у свої домівки", – заявив прем’єр-міністр Ірландії.

Нині Ірландія продовжить підтримувати українців, які приїжджатимуть, рятуючись від війни. Міхол Мартін засудив РФ за продовольчу кризу: "Ми взагалі не сприймаємо ситуацію, коли їжа може використовуватися як інструмент війни. Ми робитимемо все можливе для того, щоб люди не постраждали від намагання перетворити їжу на зброю".

Мартін також висловив подальшу співпрацю Ірландії та України.

6 липня прем’єр-міністр Ірландії Міхал Мартін почав поїздку в Київ з відвідин передмість Бучі, Ірпеня та Бородянки.

6 липня премʼєр-міністр Ірландії Міхал Мартін прибув у Київ, аби зустрітися з президентом Зеленським. Мартін заявив, що країна підтримуватиме Україну "перед обличчям аморальної та неспровокованої терористичної війни Росії".

1 липня прем'єр Норвегії Йонас Гар Стере прибув до Києва і зустрівся із Зеленським

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