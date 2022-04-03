Ірландія готова наполягати на нових санкціях для РФ, - Кулеба

Про це він написав у Twitter.

"Поінформував про жахливі російські військові злочини в Бучі. Вдячний Ірландії за готовність наполягати на застосуванні нових суворих санкцій ЄС. Росія повинна заплатити набагато більшу ціну за свої звірства і садизм", - зазначив Кулеба.



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3 квітня голова МЗС України Дмитро Кулеба закликав місію Гаазького суду приїхати до Бучі для збору доказів вчинення росіянами воєнних злочинів і злочинів проти людяності.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Берлін посилить санкції проти РФ після оприлюднення фото звірств окупантів.

У відповідь на злочини Росії у Бучі США готують новий пакет санкцій.

Spoke with my Irish counterpart @simoncoveney. Informed on the horrendous Russian war crimes in Bucha. Grateful to Ireland for standing ready to insist on applying new severe EU sanctions. Russia must pay a much heavier price for its atrocities and sadism. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 3, 2022