Ірландія готова наполягати на нових санкціях для РФ, - Кулеба
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів перемовини з главою МЗС Ірландії Саймоном Ковені
Про це він написав у Twitter.
"Поінформував про жахливі російські військові злочини в Бучі. Вдячний Ірландії за готовність наполягати на застосуванні нових суворих санкцій ЄС. Росія повинна заплатити набагато більшу ціну за свої звірства і садизм", - зазначив Кулеба.
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- 3 квітня голова МЗС України Дмитро Кулеба закликав місію Гаазького суду приїхати до Бучі для збору доказів вчинення росіянами воєнних злочинів і злочинів проти людяності.
- Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Берлін посилить санкції проти РФ після оприлюднення фото звірств окупантів.
- У відповідь на злочини Росії у Бучі США готують новий пакет санкцій.
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