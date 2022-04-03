"Зроблю все, щоб заморити голодом військову машину Путіна", - Джонсон про звірства РФ в Бучі

Про це він написав у Twitter.



"Підлі напади Росії на невинних мирних жителів в Ірпіні та Бучі є ще одним доказом того, що Путін та його армія вчиняють військові злочини в Україні", - зазначив Джонсон.



Він додав, що заперечення чи дезінформація з боку Кремля не може приховати правду - вторгнення РФ провалюється.



"Я зроблю все, що в моїх силах, щоб заморити голодом військову машину Путіна. Ми посилюємо наші санкції та військову підтримку, а також посилюємо наш пакет гуманітарної підтримки", - написав прем'єр.



Глава британського уряду зазначив, що Лондон санкціонував додаткову фінансову підтримку розслідування російських злочинів в Україні та направить спеціалістів-слідчих.



"Ми не заспокоїмось, поки правосуддя не наступить", - підсумував він.

3 квітня голова МЗС України Дмитро Кулеба закликав місію Гаазького суду приїхати до Бучі для збору доказів вчинення росіянами воєнних злочинів і злочинів проти людяності.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Берлін посилить санкції проти РФ після оприлюднення фото звірств окупантів.

У відповідь на злочини Росії у Бучі США готують новий пакет санкцій.