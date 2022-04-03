"Зроблю все, щоб заморити голодом військову машину Путіна", - Джонсон про звірства РФ в Бучі
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон відреагував на злочини російської армії у Київській області
Про це він написав у Twitter.
"Підлі напади Росії на невинних мирних жителів в Ірпіні та Бучі є ще одним доказом того, що Путін та його армія вчиняють військові злочини в Україні", - зазначив Джонсон.
Він додав, що заперечення чи дезінформація з боку Кремля не може приховати правду - вторгнення РФ провалюється.
"Я зроблю все, що в моїх силах, щоб заморити голодом військову машину Путіна. Ми посилюємо наші санкції та військову підтримку, а також посилюємо наш пакет гуманітарної підтримки", - написав прем'єр.
Глава британського уряду зазначив, що Лондон санкціонував додаткову фінансову підтримку розслідування російських злочинів в Україні та направить спеціалістів-слідчих.
"Ми не заспокоїмось, поки правосуддя не наступить", - підсумував він.
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