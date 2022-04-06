Ірландія підтримає заявку України на вступ до Євросоюзу
Прем'єр-міністр Ірландії Майкл Мартін заявив, що країна підтримує заявку України на членство в Євросоюзі
Про це повідомляє Європейська правда.
Відповідну заяву Мартін зробив 6 квітня, після виступу в ірландському парламенті президента України Володимира Зеленського.
"Я привітав та підтримав заявку України на членство в ЄС. Я привітав цю заявку і я підтверджую цю підтримку сьогодні у цьому залі", - сказав Мартін.
Він наголосив, що членство України відповідає інтересам Європейського Союзу.
"Ви обрали подання заявки на членство у ЄС. Ми знаємо, що розширення ЄС було силою стабілізації та демократизації в сусідніх державах ЄС. Це є стратегічним інтересом Європейського Союзу, це є інтересом України" - зазначив Мартін.
- 25 березня Володимир Зеленський звернувся до Європейської ради із закликом не запізнитися із членством України в ЄС.
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