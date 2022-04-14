Ірландія підтримала рішення запровадити ембарго на нафту і газ з РФ

Про рішення Ірландії Саймон Ковені сказав під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

"Моя країна поділяє думку про необхідність максималістського підходу у відносинах з Росією, зокрема в питанні санкцій, які повинні мати й стримуючий ефект. Ми також виступаємо за необхідність запровадження ембарго на торгівлю нафтою з РФ у рамках шостого пакета санкцій", - заявив він.

Також міністр додав, що Ірландія протягом останніх двох тижнів вже виділила понад 20 млн євро на гуманітарну допомогу Україні, а також Ірландія має зобов’язання на 33 млн євро щодо військової допомоги ЗСУ.

Прем'єр-міністр Ірландії Майкл Мартін заявив, що країна підтримує заявку України на членство в Євросоюзі

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