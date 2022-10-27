Ірландія витратить понад 1 млрд євро на розміщення українських біженців

Про це повідомляють у Комітеті з питань державних фінансів.

Генеральний секретар департаменту Кевін Маккарті повідомив Комітету, що загальні витрати на Україну наступного року значно зростуть, через приїзд українців.

Крім того він додав, що загальна кількість людей, які отримали доступ до житла, наданого державою (а це не лише українці), зараз "значно перевищує 50 000",при цьому зауваживши, що ці цифри є "серйозною проблемою".

Як повідомили у Комітеті, на сьогодні через війну в Україні було витрачено близько 593 мільйонів євро, при цьому 448 мільйонів євро, за прогнозами, будуть витрачені на проживання біженців до кінця 2022 року.

Зауважимо, середня вартість розміщення шукача притулку в Ірландії становить трохи менше 70 євро за ніч.

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