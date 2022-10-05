Про це пише Sky News.

Підрозділ Рорі Мейсона зазнав обстрілів під час контрнаступальної операції Збройних Сил України в Харківській області.

"Рорі Мейсон загинув як військовослужбовець Збройних сил України під час бойових дій у складі Міжнародного легіону оборони України поблизу російського кордону", - пишуть на сайті.

Смерть воїна вже підтвердила його родина. Вони дізналися про це від Міністерства закордонних справ, яке надає консульську допомогу.

"Хоча ми глибоко засмучені його смертю, ми надзвичайно пишаємося його мужністю, рішучістю та його самовідданістю, коли він негайно звернувся на підтримку України", - сказав батько Рорі Роб.

Міжнародний легіон України заявив, що "пам'ять про Рорі житиме в його підрозділі, в легіоні та Збройних силах України".

6 вересня стало відомо, що в бою за Україну загинув громадянин Австралії Джед Вільям Данахай.