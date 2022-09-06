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Війна з Росією: хроніка
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У бою з росіянами загинув 27-річний австралійський доброволець

6 вересня, 2022 вiвторок
16:07
війна з Росією

На війні з російським агресором на Ізюмському напрямку загинув громадянин Австралії Джед Вільям Данахай

Про це пише ABC News.

27-річний Джед Вільям Данахай, який родом з Нананго на півдні Квінсленда, був убитий поблизу Ізюму 24 серпня, під час роботи військовим медиком. Однак про його смерть стало відомо лише нещодавно.

Спікер сім'ї загиблого сказав, що в момент смерті Данахай був за кермом медичної машини, яка стала мішенню для російських військ.

"Джед прожив своє життя, намагаючись допомогти іншим людям. За свій короткий час на цій землі Джед зробив більше речей, ніж більшість із нас коли-небудь зробить за все життя",  сказав у сім’ї загиблого.

Також там зазначили, що у хлопця були друзі по всьому світу, а сам він любив мандрувати, адже "катався на собачих упряжках за Полярним колом під північним сяйвом, їздив Європою і бачив Північну Америку".

"Я хотів би подякувати Джеду за його мужність, його хоробрість за те, що він не сидів там, самовдоволений, спостерігаючи, як ця війна розгортається в Європі",  зазначив посол України в Австралії Василь Мірошниченко.

За словами посла, це другий загиблий австралієць, після того, як Майкл О'Ніл загинув там на початку цього року. Чиновники з Міністерства закордонних справ і торгівлі Австралії кажуть, що консульська допомога надається сім'ї Данахая.

  • Нагадаємо, влада Австралії припинила договір оренди щодо ділянки, яка була виділена раніше для будівництва нового посольства Росії

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Австралія
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