Ірландія запровадить маркування на алкоголі, яке попреджатиме про ризики для здоров'я

Про це інформує The Guardian.

Видання пише, що 22 травня міністр охорони здоров'я Ірландії Стівен Доннелі підписав відповідний закон, який набуде чинності 22 травня 2026 року. У такий спосіб компанії та підприємства зможуть адаптуватися до нових правил.

Відтак постачальники алкогольних напоїв зобов'язані будуть розміщувати на етикетці продуктів попередження про калорійність, ризики раку, захворювання печінки та про небезпеку вживання алкоголю під час вагітності. Також вони повинні будуть перенаправляти клієнтів на сайт Управління охорони здоров'я Ірландії, щоб ті дізналися більше про вживання алкогольних напоїв.

Крім того, подібну інформацію будуть зобов'язані розповсюджувати в пабах країни.

The Guardian також повідомляє, що у 2001 році в Ірландії одна людина в середньому випивала 14,3 літра чистого алкоголю на рік. Рада з досліджень охорони здоров'я повідомляє, що цей показник знизився до 10,2 літра.