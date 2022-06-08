Ірландська компанія Kingspan інвестує 200 млн євро в новий будівельний технологічний хаб в Україні
Компанія Kingspan є світовим лідером у сфері рішень енергоефективного будівництва, теплоізоляційних технологій та оздоблення будівель, а її проєкт створить понад 600 робочих місць
Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.
Зазначається, що проєкт ірландської компанії в Україні буде побудований протягом наступних п'яти років і створить понад 600 робочих місць.
Під час візиту до Києва CEO групи Kingspan Джин Мурта заявив, що новий будівельний технологічний хаб робить позитивний внесок на всіх трьох фронтах: підтримує Україну, яка відбудовує свою економіку, задовольняє попит у Центральній та Східній Європі на енергоефективні будівлі та допомагає Європі зменшити залежність від імпорту нафти та газу.
Таку ініціативу Kingspan підтримав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба й закликав міжнародний бізнес слідувати їх прикладу, повністю вийти з російського ринку та перемістити інвестиції в Україну. Це піде на користь як репутації, так і довгостроковій стратегії кожного бізнесу.
- Нагадаємо, нещодавно віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Ірландія зобов'язалась бути захисником України в Євросоюзі.
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