Ісламістське бойове угруповання атакувало базу військово-повітряних сил Пакистану

Про це повідомляє Reuters.

Військові Пакистану повідомили, що усі дев'ять бойовиків, які напали на авіабазу ВПС у Міанвалі, були вбиті силами безпеки. Троє бойовиків були вбиті до того, як вони увійшли на базу, а інші були загнані в кут до початку операції зачищення, йдеться у заяві. Про жертви серед співробітників служби безпеки не йдеться.

"Жодним функціональним активам ВПС Пакистану не було завдано жодної шкоди, тоді як під час атаки було завдано лише деякої шкоди трьом уже виведеним з експлуатації літакам", — йдеться у заяві військових. Раніше повідомлялося, що під час нападу також було пошкоджено цистерну з паливом.

"Завдяки швидкій та ефективній відповіді військ вдалося запобігти та зірвати атаку, забезпечивши безпеку персоналу та матеріальних засобів", — йдеться у повідомленні.

Відповідальність за атаку взяло на себе ісламістське бойове угруповання Техрік-е-Джихад Пакистан (TJP) у заяві, надісланій журналістам її речником.