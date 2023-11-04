Ісламістське бойове угруповання атакувало базу військово-повітряних сил Пакистану
4 листопада дев'ять ісламістських бойовиків напали на тренувальну базу військово-повітряних сил (ВПС) у центральному районі Пакистану Міанвалі, пошкодивши три несправні літаки
Про це повідомляє Reuters.
Військові Пакистану повідомили, що усі дев'ять бойовиків, які напали на авіабазу ВПС у Міанвалі, були вбиті силами безпеки. Троє бойовиків були вбиті до того, як вони увійшли на базу, а інші були загнані в кут до початку операції зачищення, йдеться у заяві. Про жертви серед співробітників служби безпеки не йдеться.
"Жодним функціональним активам ВПС Пакистану не було завдано жодної шкоди, тоді як під час атаки було завдано лише деякої шкоди трьом уже виведеним з експлуатації літакам", — йдеться у заяві військових. Раніше повідомлялося, що під час нападу також було пошкоджено цистерну з паливом.
"Завдяки швидкій та ефективній відповіді військ вдалося запобігти та зірвати атаку, забезпечивши безпеку персоналу та матеріальних засобів", — йдеться у повідомленні.
Відповідальність за атаку взяло на себе ісламістське бойове угруповання Техрік-е-Джихад Пакистан (TJP) у заяві, надісланій журналістам її речником.
- 29 вересня у двох пакистанських провінціях сталися вибухи біля поліцейського відділку та мечеті, де люди зібрались з нагоди дня народження пророка Мухаммеда.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.28 Купівля 37.28Продаж 37.84
- EUR Купівля 39.54Продаж 40.43
- Актуальне
- Важливе