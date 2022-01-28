Іспанець Рафаель Надаль вшосте у кар'єрі вийшов до фіналу Australian Open

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Рафаель Надаль – Маттео Берреттіні 3:1 (6:3, 6:2, 3:6, 6:3)



Поєдинок тривав 2 години 55 хвилин.



Упродовж протистояння Надаль подав п'ять ейсів, припустився двох подвійних помилок і реалізував чотири з восьми брейкпоінтів.



Берреттіні 14 разів подав навиліт, здійснив дві подвійні помилки та зробив один брейк після двох спроб. Рафа зіграє у фіналі Мельбурна вшосте. У попередніх 5 спробах він узяв один титул. Йому не вистачає другого Australian Open для подвійного кар'єрного "слема".



У фіналі Надаль зіграє з переможцем матчу між греком Стефаносом Ціципасом та росіянином Данилом Медведєвим.





