Іспанець Рафаель Надаль вшосте у кар'єрі вийшов до фіналу Australian Open
П'ята ракетка світу, іспанець Рафаель Надаль, у півфіналі першого турніру року з серії гранд-слем (Grand Slam) Australian Open переміг італійця Маттео Берреттіні
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Рафаель Надаль – Маттео Берреттіні 3:1 (6:3, 6:2, 3:6, 6:3)
Поєдинок тривав 2 години 55 хвилин.
Упродовж протистояння Надаль подав п'ять ейсів, припустився двох подвійних помилок і реалізував чотири з восьми брейкпоінтів.
Берреттіні 14 разів подав навиліт, здійснив дві подвійні помилки та зробив один брейк після двох спроб. Рафа зіграє у фіналі Мельбурна вшосте. У попередніх 5 спробах він узяв один титул. Йому не вистачає другого Australian Open для подвійного кар'єрного "слема".
У фіналі Надаль зіграє з переможцем матчу між греком Стефаносом Ціципасом та росіянином Данилом Медведєвим.
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