Іспанія - Франція: де та коли дивитись фінал Ліги націй
Сьогодні, 10 жовтня, у фіналі Ліги націй збірна Іспанії зіграє проти Франції
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Фінал Ліги націй Іспанія - Франція відбудеться у Мілані на стадіоні "Сан Сіро". Стартовий свисток пролунає о 21:45. Дещо раніше, о 16:00, Італія і Бельгія зіграють матч за третє місце. Ця зустріч відбудеться у Турині.
Україна припинила боротьбу в Лізі націй на груповому раунді та вибула до дивізіону B. Нашій збірній зарахували технічну поразку у заключному матчі проти Швейцарії, оскільки вона у листопаді 2020 року не змогла вийти на гру в Люцерні через спалах коронавірусу в команді.
Ліга націй
Фінал
10 жовтня
Іспанія - Франція
Мілан, стадіон "Сан Сіро"
Початок - 21:45
Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 1"
- Нагадаємо, 6 жовтня у півфіналі Ліги націй збірна Іспанії перемогла національну команду Італії.
- Збірна Італії зазнала першої домашньої поразки в офіційних матчах з 1999 року.
- 7 жовтня у півфінальному матчі Ліги націй збірна Франції здобула вольову перемогу проти Бельгії.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.25
Купівля 26.25Продаж 26.48
-
EUR
Купівля 30.24Продаж 30.64
- Актуальне
- Важливе