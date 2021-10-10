Іспанія - Франція: де та коли дивитись фінал Ліги націй

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Фінал Ліги націй Іспанія - Франція відбудеться у Мілані на стадіоні "Сан Сіро". Стартовий свисток пролунає о 21:45. Дещо раніше, о 16:00, Італія і Бельгія зіграють матч за третє місце. Ця зустріч відбудеться у Турині.

Україна припинила боротьбу в Лізі націй на груповому раунді та вибула до дивізіону B. Нашій збірній зарахували технічну поразку у заключному матчі проти Швейцарії, оскільки вона у листопаді 2020 року не змогла вийти на гру в Люцерні через спалах коронавірусу в команді.

Ліга націй

Фінал

10 жовтня

Іспанія - Франція



Мілан, стадіон "Сан Сіро"

Початок - 21:45

Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 1"

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