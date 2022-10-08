Про це повідомляє La Razon.

Зазначається, що МО Іспанії у 2023 році пропонує витратити понад 6,5 мільярда євро на програму закупівлі та модернізації військової техніки – це на 26,3%, або 2,67 мільярда євро, більше, ніж планувалося.

Зокрема на 72% (з 2,8 до 4,9 мільярда євро) буде збільшене фінансування спеціальних програм модернізації озброєння, зокрема фрегатів F-110, підводних човнів S-80, бронемашин, розвідувальних літаків, протитанкових ракет і ракетних установок.

Так, передбачається виділити понад 488 мільйонів євро на будівництво п’яти фрегатів F-110, які б замінили застарілі F-80; модернізувати винищувачі Eurofighter на майже 620 мільйонів євро; а також придбати чотири нові S-80, причому перший має бути переданий флоту вже у 2023 році.

Ще 1,6 мільярда євро (проти 708,2 мільйона в 2022 році, тобто на 126% більше) буде виділено на фінансування програм розвитку військових матеріалів.

У законопроєкті, який передбачає збільшення оборонних витрат, вказується, що інвестиції в модернізацію збройних сил є "важливим інструментом зміцнення оборонно-промислової та технологічної бази як рушія економічного зростання та зайнятості".

Загальний бюджет міністерства оборони Іспанії у 2023 році оцінюється в понад 12 мільярдів євро.

6 жовтня Іспанія відправила в Україну партію допомоги, призначену забезпечити першочергові для Міноборони України матеріально-технічні та медичні потреби. Іспанія діє в координації з країнами Атлантичного альянсу, ЄС та Групою донорів, до якої входить 45 країн, і внесла понад 200 мільйонів євро до Європейського фонду миру для України. Допомога країни полягає у польовій артилерії, пальному, бронетехніці, ракетних комплексах точкової оборони, медичному та речовому та зимовому спорядженні. Крім того, українські військові почали проходити базову підготовку в Іспанії.

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