Іспанія передає 4,5 млн євро на енергетичну підтримку України
Іспанія перерахує 4,5 мільйона євро до Фонду енергетичної підтримки України, створеному Європейською комісією
Про це повідомила міністерка з питань екологічного переходу Іспанії Тереза Рібера на зустрічі з послом України Сергієм Погорельцевим.
За її словами, кошти будуть виділені з бюджету міністерства на 2022 рік. Їх передадуть до Фонду енергетичної підтримки України у межах постійної підтримки українського народу з боку Іспанії. Відомо, що Європейська комісія спільно з Енергетичним співтовариством ЄС (ENTSO-E) створила Фонд енергетичної підтримки України на тлі постійних обстрілів української енергетичної інфраструктури Росією.
"Так само віцепрезидентка Рібера пообіцяла передати головним іспанським енергетичним компаніям прохання посла Погорельцева, щоб компанії в секторі безпосередньо передавали обладнання та матеріали (для ремонту енергетичної інфраструктури, - ред.), призначені для України", - йдеться в повідомленні Міндовкілля Іспанії.
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