Про це повідомила міністерка з питань екологічного переходу Іспанії Тереза Рібера на зустрічі з послом України Сергієм Погорельцевим.

За її словами, кошти будуть виділені з бюджету міністерства на 2022 рік. Їх передадуть до Фонду енергетичної підтримки України у межах постійної підтримки українського народу з боку Іспанії. Відомо, що Європейська комісія спільно з Енергетичним співтовариством ЄС (ENTSO-E) створила Фонд енергетичної підтримки України на тлі постійних обстрілів української енергетичної інфраструктури Росією.

"Так само віцепрезидентка Рібера пообіцяла передати головним іспанським енергетичним компаніям прохання посла Погорельцева, щоб компанії в секторі безпосередньо передавали обладнання та матеріали (для ремонту енергетичної інфраструктури, - ред.), призначені для України", - йдеться в повідомленні Міндовкілля Іспанії.

23 листопада війська РФ здійснили масований ракетний обстріл України: били по житлових будівлях та енергетичній інфраструктурі. За даними Генштабу ЗСУ, загарбники випустили 67 крилатих ракет та до 10 ударних дронів "Ланцет". Внаслідок масованого удару по всій Україні почалися перебої з електропостачанням і водопостачанням.

2 грудня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що виробники електроенергії забезпечили в Україні 83% споживання. Обленерго пріоритетно забезпечують живлення об’єктів критичної інфраструктури, а відтак – інших споживачів.

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