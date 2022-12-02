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Головна Світ Іспанія передає 4,5 млн євро на енергетичну підтримку України

Іспанія передає 4,5 млн євро на енергетичну підтримку України

2 грудня, 2022 п'ятниця
18:48
Світ

Іспанія перерахує 4,5 мільйона євро до Фонду енергетичної підтримки України, створеному Європейською комісією

Про це повідомила міністерка з питань екологічного переходу Іспанії Тереза Рібера на зустрічі з послом України Сергієм Погорельцевим.

За її словами, кошти будуть виділені з бюджету міністерства на 2022 рік. Їх передадуть до Фонду енергетичної підтримки України у межах постійної підтримки українського народу з боку Іспанії. Відомо, що Європейська комісія спільно з Енергетичним співтовариством ЄС (ENTSO-E) створила Фонд енергетичної підтримки України на тлі постійних обстрілів української енергетичної інфраструктури Росією.

"Так само віцепрезидентка Рібера пообіцяла передати головним іспанським енергетичним компаніям прохання посла Погорельцева, щоб компанії в секторі безпосередньо передавали обладнання та матеріали (для ремонту енергетичної інфраструктури, - ред.), призначені для України", - йдеться в повідомленні Міндовкілля Іспанії.

  • 23 листопада війська РФ здійснили масований ракетний обстріл України: били по житлових будівлях та енергетичній інфраструктурі. За даними Генштабу ЗСУ, загарбники випустили 67 крилатих ракет та до 10 ударних дронів "Ланцет". Внаслідок масованого удару по всій Україні почалися перебої з електропостачанням і водопостачанням.
  • 2 грудня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що виробники електроенергії забезпечили в Україні 83% споживання. Обленерго пріоритетно забезпечують живлення об’єктів критичної інфраструктури, а відтак – інших споживачів.

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