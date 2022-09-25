Іспанія підтримує видачу шенгенських віз росіянам, - глава МЗС
Іспанія не має наміру вводити заборону на видачу туристичних віз громадянам Росії до країн Європейського Союзу
Про це заявив глава МЗС Іспанії Хосе Мануель Альбарес.
"Ми нічого не маємо проти російського народу, а тим більше проти тих людей, які з великою мужністю виходять на демонстрації, ризикуючи в'язницею, а то й життям. Тим, хто намагається залишити країну, має бути надана така можливість", - наголосив глава МЗС.
Альбарес також зазначив, що двері Іспанії завжди відчинені для росіян, які намагаються залишити країну.
- Фінляндія 20 вересня направила Європейській комісії листа з пропозицією запровадити загальні рекомендації для всіх країн Шенгенської зони щодо скасування чи визнання недійсними віз, виданих громадянам Росії, та обмежень на їхній в’їзд.
- 24 вересня мер Києва Віталій Кличко повідомив, що Київ і Барселона стали побратимами, і подякував іспанському місту за допомогу Україні.
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