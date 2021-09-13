Іспанія планує з жовтня розпочати виробництво власної COVID-вакцини

Про це заявив міністр науки та інновацій Іспанії Даяну Морант, повідомляє The Local.

Виробництво вакцини проти COVID-19, розробленої іспанською фармацевтичною компанією Hipra, може початися в жовтні цього року.

Вона зауважила, що "ми зможемо отримати іспанську вакцину вже на початку 2022 року".

Морант додала, що процес випробування препарату поки що "йде дуже добре".

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