Іспанія планує з жовтня розпочати виробництво власної COVID-вакцини
Іспанська компанія Hipra планує розпочати в у жовтні виробництво власної вакцини від коронавірусу
Про це заявив міністр науки та інновацій Іспанії Даяну Морант, повідомляє The Local.
Виробництво вакцини проти COVID-19, розробленої іспанською фармацевтичною компанією Hipra, може початися в жовтні цього року.
Вона зауважила, що "ми зможемо отримати іспанську вакцину вже на початку 2022 року".
Морант додала, що процес випробування препарату поки що "йде дуже добре".
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.62
Купівля 26.62Продаж 26.84
-
EUR
Купівля 31.3Продаж 31.69
- Актуальне
- Важливе