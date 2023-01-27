Про це повідомляє радіомережа Cadena SER.

Зазначається, що міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до очільниці МО Іспанії Маргарити Роблес з проханням навчити українських військових керувати танками Leopard. Після цього, за даними джерел радіомережі, Мадрид погодився прийняти на навчання 54 українців.

Зазначається, що Іспанія розробила навчання для українців терміном у два з половиною місяці. При цьому, країна поки не уточнила, скільки танків вона планує поставити Україні.

26 січня міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила про готовність поставити в Україну танки, але наголосила на необхідності їх переобладнати. За даними ЗМІ, на базі в Сарагосі знаходяться 53 танки.

27 січня міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес повідомила, що країна вже узгодила питання з відправленням танків Leopard Україні навесні. "До весни фізична присутність Leopard не потрібна, і ми повинні скористатися цим часом для інструктажу", – сказала вона.

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