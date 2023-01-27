Іспанія погодилась навчати українських військових керувати Leopard - ЗМІ
Мадрид погодився навчати українських військових керувати танками Leopard. На навчання поки прийняли 54 українців
Про це повідомляє радіомережа Cadena SER.
Зазначається, що міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до очільниці МО Іспанії Маргарити Роблес з проханням навчити українських військових керувати танками Leopard. Після цього, за даними джерел радіомережі, Мадрид погодився прийняти на навчання 54 українців.
Зазначається, що Іспанія розробила навчання для українців терміном у два з половиною місяці. При цьому, країна поки не уточнила, скільки танків вона планує поставити Україні.
- 26 січня міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила про готовність поставити в Україну танки, але наголосила на необхідності їх переобладнати. За даними ЗМІ, на базі в Сарагосі знаходяться 53 танки.
- 27 січня міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес повідомила, що країна вже узгодила питання з відправленням танків Leopard Україні навесні. "До весни фізична присутність Leopard не потрібна, і ми повинні скористатися цим часом для інструктажу", – сказала вона.
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