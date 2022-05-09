Іспанія прийняла судно з російським вугіллям на тлі закриття портів для кораблів РФ

Про це повідомляє Reuters із посиланням на місцеву владу.

"Судно під прапором Мальти з російським вугіллям та нафтовим коксом пришвартувалося в місті Хіхон, що на півночі Іспанії", - йдеться в повідомленні.

Місцеві посадовці заявили, що 6 травня в порт міста Картахени зайшло судно під прапором Мальти з російською нафтою.

Як зазначили в міністерстві транспорту, російським кораблям заборонено заходити в іспанські порти, але заборона Євросоюзу на захід суден з російськими товарами із інших країн ще не діє.

8 квітня країни Європейського союзу затвердили п'ятий пакет санкцій проти Росії, серед них - й ембарго ЄС на імпорт вугілля у відповідь на вторгнення РФ до України. Санкції також передбачають європейських закриття портів для торгових суден Росії та заборону російському вантажному транспорту на в'їзд до ЄС.