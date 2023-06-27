Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч Іспанія - Україна відбудеться у Бухаресті та розпочнеться о 21:45. Наживо його покажуть регіональні телеканали Суспільного.

Після двох турів збірні України та Іспанії з 6 балами очолюють групу B та гарантували собі місце у чвертьфіналі. Хорватія та Румунія не мають очок та втратили шанси на вихід з групи.

Молодіжний ЧЄ проходить з 21 червня по 8 липня у Румунії та Грузії. Чотири найкращі команди турніру отримають путівки на Олімпіаду-2024. Франція потрапила на Ігри в статусі господаря.

Молодіжний Євро-2023

Група B

3-й тур

Іспанія U21 - Україна U21

27 червня

Бухарест, Румунія

Стадіон "Джулешті"

Початок - 21:45

Пряма трансляція на регіональних телеканалах Суспільного