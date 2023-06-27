Іспанія - Україна: де дивитися матч молодіжного Євро-2023 за 1 місце у групі
У вівторок, 27 червня, молодіжна збірна України зіграє проти Іспанії у 3-му турі групового раунду молодіжного чемпіонату Європи
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч Іспанія - Україна відбудеться у Бухаресті та розпочнеться о 21:45. Наживо його покажуть регіональні телеканали Суспільного.
Після двох турів збірні України та Іспанії з 6 балами очолюють групу B та гарантували собі місце у чвертьфіналі. Хорватія та Румунія не мають очок та втратили шанси на вихід з групи.
Молодіжний ЧЄ проходить з 21 червня по 8 липня у Румунії та Грузії. Чотири найкращі команди турніру отримають путівки на Олімпіаду-2024. Франція потрапила на Ігри в статусі господаря.
Молодіжний Євро-2023
Група B
3-й тур
Іспанія U21 - Україна U21
27 червня
Бухарест, Румунія
Стадіон "Джулешті"
Початок - 21:45
Пряма трансляція на регіональних телеканалах Суспільного
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24 червня молодіжна збірна України перемогла Румунію та достроково вийшла до чвертьфіналу Євро-2023.
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