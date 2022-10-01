Іспанія відправила в Україну літак з медичним обладнанням

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

"Літак перевозить 300 кг медичного майна, що складається з індивідуальних бойових (медичних) комплектів та респіраторів. У Польщі майно буде передане представникам України, за її запитом, слугуватиме для збільшення можливостей догляду за пораненими внаслідок війни", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що літак транспортує 300 кг медикаментів, які прямують до України. На борту літака перебуває медична аероевакуаційна група, перекладач та фахівці з інших сфер допомоги.

Відомо, що літак також забере в Польщі вісьмох поранених українців та згодом переправить їх до Іспанії.

"Цей політ засвідчує зобов’язання Іспанії перед Україною надавати постійну допомогу, яка виходить за межі підтримки військовими матеріалами", - додали в Генштабі.

17 вересня Іспанія відправила Україні боєприпаси для великокаліберної артилерії. Також у відповідь на запит міністра оборони України Іспанія відправила вантажівку з медичними засобами та ще двадцять автомобілів зі спорядженням.

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