Іспанія знищила Норвегію у відборі на Євро-2024

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч закінчився розгромною перемогою Іспанії з рахунком 3:0. У ворота Норвегії дубль оформив Хоселу, ще один гол забив Дані Ольмо.

Головна зірка збірної Норвегії Ерлінг Холанд у сьогоднішній грі участі не взяв.

Збірна Іспанії та Норвегії змагаються за місце на Євро-2024 у групі А: разом з командами Шотландії, Грузії та Норвегії.

Євро-2024

Кваліфікація. 1-й тур

25 березня

Іспанія - Норвегія 3:0

Голи: Ольмо, 13, Хоселу, 84, 85