Іспанія знищила Норвегію у відборі на Євро-2024
У 1-му турі відбіркового раунду Євро-2024 збірна Іспанії розгромно перемогла Норвегію
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився розгромною перемогою Іспанії з рахунком 3:0. У ворота Норвегії дубль оформив Хоселу, ще один гол забив Дані Ольмо.
Головна зірка збірної Норвегії Ерлінг Холанд у сьогоднішній грі участі не взяв.
Збірна Іспанії та Норвегії змагаються за місце на Євро-2024 у групі А: разом з командами Шотландії, Грузії та Норвегії.
Євро-2024
Кваліфікація. 1-й тур
25 березня
Іспанія - Норвегія 3:0
Голи: Ольмо, 13, Хоселу, 84, 85
- 25 березня у 1-му турі відбіркового раунду Євро-2024 збірна Шотландії розгромно перемогла Кіпр.
- В іншому матчі збірна Вірменії, яку очолює Олександр Петраков, поступилась Туреччині.
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