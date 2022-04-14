Іспанське місто біля Севільї тиждень буде називатись Україною

Про це повідомляє іспанське видання "Diario De Sevilla".

Іспанське місто Фуентес-де-Андалусія, в якому проживає 7 200 осіб, на час великодніх свят змінить свою назву на "Україна", а також перейменує деякі вулиці назвами українських міст на знак солідарності з українським народом, що постраждав від наслідків війни.

На деяких вулицях міста вже встановлено меморіальні дошки із назвами таких міст, як Київ, Маріуполь, Харків, Херсон та Одеса.



За словами мера Севільського містечка Франциско Мартінеса, це рішення є актом солідарності іспанців з Україною, територія якої опинилася під ударами армії РФ.

Також ця ініціатива завершена ідеєю продемонструвати солідарність з іншими місцями у світі, що страждають від війни, тому інші вулиці називатимуться Ефіопія, Сирія, Ємен, Палестина чи Афганістан.

Як повідомляє видання Sevilla ABC, у місті також пройде інформаційна кампанія, що включає "інтерактивну програму новин", яка поєднала Фуентес-де-Андалусія у прямому ефірі зі спеціальними кореспондентами TVE, La Vanguardia, RNE та Associated Press в Україні. Таким чином мешканці міста можуть у прямому ефірі отримувати інформацію у цей період безпосередньо з місця подій в Україні.

Нагадаємо, Іспанія приєднується до санкцій ЄС та військової допомоги країн НАТО, а також до ініціативи притягнути Путіна до суду в Гаазі.

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