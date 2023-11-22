"Історична подія": Мінкульт повідомив про включення України до складу Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

Про це повідомила пресслужба Мінкульту.

"Це історична для України подія та важливий крок у розвитку та захисті культурної та природної спадщини України. Дякуємо країнам-учасницям Конвенції за висловлене солідарне рішення на підтримку України. Зараз важливіше, ніж будь-коли об’єднатися для захисту нашої культурної спадщини", – прокоментував т.в.о. міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв.

Вказується, що обрання України до Комітету всесвітньої спадщини відкриває нові можливості для активної участі у реалізації Конвенції. Україна зможе приймати рішення щодо використання Фонду всесвітньої спадщини та включення об'єктів до переліку всесвітньої спадщини та списку всесвітньої спадщини під загрозою.