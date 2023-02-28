Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в етері Еспресо.

"Знищують все, демонтаж працює 24/7. Те, що вони зносять багатоповерхівки уже давно відомо, але зараз вони дібралися до справжнього історичного центру. Це забудова ХІХ століття. Окрім того, що це оригінальні будинки - у них є багато артефактів", - зазначив він.

Андрющенко наголосив, що до війни був потужний історичний рух в місті, який це відновлював, намагався зберегти і передати нащадкам.

"Сьогодні це все йде під екскаватори, ніхто не розбирається. Це дуже велика пляма в центрі Маріуполя, поруч з Драмтеатром. Адміністративний та історичний центр Маріуполя перетворюється на пустелю. Це втрати, які не поновити. Звісно, ми відбудуємо все, але справжня історія міста знищена", - підсумував радник мера.