English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна космос Історія в деталях: у NASA відреставрували фотографії місії Apollo, що доставила людей на Місяць

Історія в деталях: у NASA відреставрували фотографії місії Apollo, що доставила людей на Місяць

8 вересня, 2022 четвер
05:26
космос

У Космічному центрі Джонсона в Х’юстоні, штат Техас, зберігаю 35 тисяч оригінальних фотографій з історичних місій NASA Apollo на Місяць, вперше за 50 років ці фотографії були відреставровані, піксель за пікселем, щоб показати зображення із вражаючою деталізацією

Про це пише видання Universemagazine.

Там зазначили, що ідея реставрації прийшла у той час, коли людство знову повертається на Місяці вже з новою програмою Artemis, яка має на меті висадити на поверхні нашого супутника першу жінку та афроамериканця.

"Тепер завдяки чарівництву фотореставратора Енді Сондерса ми можемо знову досліджувати історичні події у безпрецедентних деталях. Зібрані разом у чудовій новій книзі Apollo Remastered, Сондерс, який є одним із провідних експертів NASA з цифрової реставрації, використав передові методи та навички для створення найякісніших зображень Apollo, які коли-небудь створювали. Ці фотографії дуже точно показують, яким був Місяць насправді", - пишуть у виданні.

У грудні цього року виповнюється 50 років відтоді, як люди востаннє ступили на Місяць та зробили на його поверхні останні кадри.

"У наступне десятиліття ми можемо сподіватися не лише на нові вражаючі фотографії з поверхні Місяця, але й можливість поглянути на наш супутник зовсім по-іншому завдяки 360-градусним відео, або через окуляри VR-гарнітур, які дозволять нам відчути себе астронавтом", - додають у виданні.

  • Нагадаємо, NASA заплатить $228 млн за скафандри, в яких люди знову повернуться на Місяць

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Світ
Наука
Читайте також:
Джон Салліван
5 вересня, 2022 понедiлок
Клімкін пояснив, про що сигналізує синхронне звільнення послів США та ЄС у Росії
США та Китай
6 вересня, 2022 вiвторок
Байден зустрінеться зі Сі Цзіньпіном на саміті G20 за однієї умови
карта бойових дій
7 вересня, 2022 середа
Карта бойових дій в Україні: огляд подій 1–6 вересня
Київ
+10°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.69
    Купівля 39.69
    Продаж 40.59
  • EUR
    Купівля 39.24
    Продаж 40.33
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
8 вересня
06:36
Михайло Подоляк
"Від авторів "Київ за три дні": Подоляк дав РФ пораду щодо проведення "референдумів" 4 листопада на окупованих територіях
06:00
"Спортінг", Ліга чемпіонів
Ліга чемпіонів: результати всіх матчів середи
05:42
Укрзалізниця
На 8 вересня заплановано один евакуаційний потяг з Покровська до Львова
05:00
У Лондоні серійний злочинець грабує на десятки тисяч фунтів жінок у спортзалах
04:36
У Маріуполі акція "Ї" перетворюється на страшний сон загарбників, - радник мера
04:16
Російські фільтраційні табори – це спроба фізично знищити український народ, – представник Польщі в ООН
04:00
На фото Дмитро Кулеба
Німеччина може наблизити перемогу України, якщо посилить свою військову підтримку, – Кулеба
03:44
У Канаді затримали другого підозрюваного у кривавому вбивстві десятьох людей
03:29
Твердження, що дані телескопа Вебба спростували теорію Великого вибуху – фейк
02:55
Крим, Саки, Новофедорівка, вибух, пожежа, удар
"Буде дуже спекотно": у Міноборони розповіли про "прогноз погоди" у Криму
02:36
Повертається до показників 1980-х років: фунт стерлінгів ще більше подешевшає, - Reuters
02:09
ЗСУ
Військового рішення не буде, цю війну, ймовірно, завершать політики, - польський генерал
01:50
Чадний газ
ЄС обмежить ціну на російський газ, через попередження Путіна про "зимові заморозки", - Reuters
01:31
На півдні українська авіація нанесла 13 ударів по логістиці росіян, знищено понад сотню окупантів, - ОК "Південь"
01:13
NASA заплатить $228 млн за скафандри, в яких люди знову повернуться на Місяць
00:49
біженці
У Польщі очікують нової хвилі мігрантів з України взимку
00:38
Оленівка - наша Катинь
Місія ООН прибуде в Оленівку, щоб з'ясувати обставини вбивства українських військовополонених
00:24
У Харкові знову вибухи, влада просить місцевих перебувати в укриттях
00:23
ЗСУ
Є певні успіхи: в Міноборони прокоментували контрнаступ ЗСУ
00:16
У листопаді Netflix перезапустить дитяче шоу "Телепузики"
00:08
Оновлено
Мелітополь
В окупованому Мелітополі було чутно вибухи. Підірвали штаб "Единой России"
00:00
Збірна України з волейболу
Збірна України програла Словенії у чвертьфіналі ЧС з волейболу
2022, середа
7 вересня
23:59
протикорабельні ракети Harpoon
Українських ракетників, які потопили російський військовий корабель "Василий Бех", готували у США, - Пентагон
23:51
Баварія, Лерой Сане, Ліга чемпіонів
"Баварія" впевнено переграла "Інтер" у Лізі чемпіонів
23:34
Сумщина
Росіяни двічі за день обстріляли Сумщину. 17 прильотів
23:00
мобілізація
Чинні відстрочки від мобілізації можна продовжити на два місяці: подробиці
22:55
На фото Володимир Зеленський
28 членів радбезу РФ, 154 члени радфеду, 424 депутати держдуми. Зеленський розповів про санкції проти найвищих посадовців Росії
22:51
Цього тижня Росія може постаратися зробити щось особливо гидке, щось особливо жорстоке, - Зеленський
Україна планує виділити на оборону понад трильйон гривень, - Зеленський
22:37
На фото Володимир Зеленський
Зеленський заінтригував інформацією про успіхи ЗСУ на Харківщині
22:27
ППО NASAMS
ППО збила ракету над Запоріжжям
22:26
Наживо
радбез ООН
У Радбезі ООН розпочалося засідання через насильницьку депортацію українців до Росії
22:20
Володимир Путін
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 7 вересня
22:09
Аналітика
Сергій Згурець
Перекидання військ РФ на Південь створило умови для контратак ЗСУ на інших напрямках. Колонка Сергія Згурця
22:06
ЗСУ
До зими українці могли б захопити весь правий берег Дніпра, - французький генерал
21:48
Оновлено
Apple презентував нову лінійку iPhone, Mac і iPad. Подробиці
21:43
Айнтрахт, Спортінг, Ліга чемпіонів
"Айнтрахт" сенсаційно зганьбився у матчі зі "Спортінгом" в ЛЧ
21:42
Російські судна з нафтою розвантажуться у відкритому морі
"Схеми": Російські танкери розвантажують нафту в морі, оминаючи закриті для них порти
21:35
Аякс, Рейнджерс, Ліга чемпіонів
"Аякс" розгромив "Рейнджерс" у Лізі чемпіонів
21:24
Президенти Туреччини Ердоган та Сербії Вучич
Захід провокує Росію і постачає Україні "брухт", - Ердоган у Сербії
21:07
Укроборонпром
Укроборонпром та американська Honeywell співпрацюватимуть у галузях авіації, безпілотників та радарів
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV