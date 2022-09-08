Про це пише видання Universemagazine.

Там зазначили, що ідея реставрації прийшла у той час, коли людство знову повертається на Місяці вже з новою програмою Artemis, яка має на меті висадити на поверхні нашого супутника першу жінку та афроамериканця.

"Тепер завдяки чарівництву фотореставратора Енді Сондерса ми можемо знову досліджувати історичні події у безпрецедентних деталях. Зібрані разом у чудовій новій книзі Apollo Remastered, Сондерс, який є одним із провідних експертів NASA з цифрової реставрації, використав передові методи та навички для створення найякісніших зображень Apollo, які коли-небудь створювали. Ці фотографії дуже точно показують, яким був Місяць насправді", - пишуть у виданні.

У грудні цього року виповнюється 50 років відтоді, як люди востаннє ступили на Місяць та зробили на його поверхні останні кадри.

"У наступне десятиліття ми можемо сподіватися не лише на нові вражаючі фотографії з поверхні Місяця, але й можливість поглянути на наш супутник зовсім по-іншому завдяки 360-градусним відео, або через окуляри VR-гарнітур, які дозволять нам відчути себе астронавтом", - додають у виданні.

Нагадаємо, NASA заплатить $228 млн за скафандри, в яких люди знову повернуться на Місяць

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