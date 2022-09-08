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NASA заплатить $228 млн за скафандри, в яких люди знову повернуться на Місяць

8 вересня, 2022 четвер
01:13
космос

NASA обрала скафандри компанії Axiom Space для космонавтів місії Artemis, що знову доставить людей на Місяць

Про це повідомляє NASA.

Зазначається, що компанія Axiom Space виконає контракт щодо розробки наступного покоління скафандра Artemis і допоміжних систем, а також для демонстрації їх використання на поверхні Місяця під час місії Artemis III.

"NASA заклало ще один наріжний камінь повернення астронавтів на Місяць, щоб підтримати продовження наукових проривів, які принесуть користь людству на Землі. У рамках запланованих місій польоту людини на Місяць NASA висадить першу жінку та першу кольорову людину на Місяць", - пишуть в агентстві.

Переглянувши пропозиції від двох відповідних постачальників скафандрів, NASA вибрало саме Axiom Space для замовлення, базова вартість яких становить 228,5 мільйонів доларів.  

"NASA пишається тим, що співпрацює з комерційною індустрією в цій історичній місії», — сказала Лара Керні, менеджер програми NASA. - Те, що ми дізнаємося про Артеміду III і майбутні місії на Місяці та навколо нього, прокладе шлях для місій на Марс. Скафандри дозволяють нам буквально зробити наступний крок".

Використовуючи понад 50 років досвіду скафандрів, NASA визначило технічні вимоги та вимоги безпеки для наступного покоління скафандрів. Axiom Space відповідатиме за дизайн, розробку, кваліфікацію, сертифікацію та виробництво своїх скафандрів і допоміжного обладнання, які відповідатимуть цим ключовим вимогам агентства для Artemis III.

  • Нагадаємо, Національне управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) знову відклало випробувальний запуск 98-метрової ракети Space Launch System місячної місії Artemis 1

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