ISW пояснив, чим важливий прорив оборони РФ у районі Роботино на Запоріжжі

Про це стало відомо зі звіту ISW.

На думку експертів, триешелонована лінія російської оборони на півдні України складається з першої лінії мінних полів завглибшки кілька кілометрів, другої лінії із зосередженням артилерії, техніки та особового складу, а також третьої лінії тилових позицій, яка призначена для накопичення та збереження ресурсів.

Передбачається, що прорив лінії оборони в кількох населених пунктах може дозволити ЗСУ розпочати операції в районах за найгустішими мінними полями. Якщо райони навколо другої російської лінії оборони будуть не так сильно заміновані, то це, ймовірно, сприятиме стрімкому наступу України.

Російські війська доклали значних зусиль, ресурсів та особового складу для утримання таких населених пунктів, як Роботине та Урожайне, тому нещодавні успіхи українських військ у цих районах, швидше за все, відображають ширшу деградацію російських сил, що обороняють ці населені пункти.

Окрім цього, за оцінками ISW, російським військам не вистачає значних оперативних резервів, а інтенсивні зусилля Росії, спрямовані на утримання цих населених пунктів замість того, щоб вивести свої війська, означають, що українським військам, швидше за все, довелося ретельно розгромити російські підрозділи, перш ніж просуватися вперед. Нещодавно аналітики спостерігали, як російські війська здійснювали бокові передислокації частин 7-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії з Херсонської області й, можливо, з прикордонної зони Донецької та Запорізької областей в район Роботиного, що також свідчить про те, що нещодавні успіхи українських військ значно послабили російські сили, які оборонялися в західній частині Запорізької області без ротації з початку контрнаступу.

Відсутність російських оперативних резервів означає, що російським військам доведеться посилювати певні ділянки фронту коштом інших, що, ймовірно, послабить російські оборонні лінії в цілому і надасть українським військам можливості для використання.