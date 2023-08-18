Про це пише Інститут вивчення війни (ISW) у новому звіті.

Так, Ходаковський заявив, що Росія не зможе повалити Україну військовим шляхом у найближчій перспективі, і що російські війська навряд чи легко займуть додаткові українські міста, повторюючи коментарі Пригожина, зроблені у квітні 2023 року.

Як зазначається, бойовик дійшов висновку, що Росії, швидше за все, доведеться піти на "перемир’я" і що Росія може вступити з Україною у фазу "ні миру, ні війни". Він також припустив, що Україна буде "достатньо ослаблена в цьому стані замороженого конфлікту і що Росія зможе мати більше впливу на Україну в такій ситуації, ніж вона може зараз під час "Спеціальної військової операції".

Аналітики нагадують, що в есе Пригожина від 14 квітня йдеться, щоб Росія заморозила війну в Україні, аби створити умови для "майбутньої перемоги без переговорів". А російські джерела періодично стверджували, що кремлівська фракція нібито зацікавлена ​​в замороженні війни вздовж нинішньої лінії фронту з подібних причин, а також через занепокоєння внутрішньополітичною стабільністю та економічними наслідками війни.

Натомість обговорення подібного наративу затихло через відносне мовчання Пригожина після повстання вагнерівців та арешту палкого ультранаціоналіста Ігоря Гіркіна, який постійно закликав Кремль чинити опір фракції, яка прагне заморозити війну, кажуть в Інституті.

Експерти припускають, що Ходаковський повторно вводить цей наратив у російський інформаційний простір від імені фракції, нібито зацікавленої в замороженні війни, хоча він, ймовірно, має обмежений вплив на саме російське керівництво.

"Ходаковський командує силами, які обороняються в районі кордону Донецько-Запорізької області, і його коментарі щодо заморожування війни після звільнення українцями Урожайного 16 серпня, припускають, що останні українські просування можуть значно послабити довіру до російської оборони вздовж широкого фронту на півдні України", - наголошують в ISW.

Раніше Ходаковський висловлював занепокоєння з приводу російської оборони в районі кордону Донецько-Запорізької області, зокрема щодо слабких контрбатарейних можливостей Росії, великих втрат РФ, виснажених окупаційних сил і відсутності резервів. А також закликав до оперативної паузи 13 серпня, щоб "російські сили могли накопичити ресурси для нової операції".

"Ескалація Ходаковського від заклику до оперативної паузи до пропозиції, щоб Росія заморозила конфлікт, ймовірно, пов’язана з його власним досвідом нещодавніх тактично важливих українських досягнень і погіршенням оборони російських сил в Урожайному", - додають аналітики.

Українські військові 16 серпня повністю звільнили Урожайне в Донецькій області і закріплювались на досягнутих рубежах.

Вже 17 серпня ЗСУ мали успіх південніше Урожайного: там захисники закріплювались на досягнутих рубежах, завдавали вогневого ураження артилерією по виявлених цілях росіян. Також Сили оборони здійснювали заходи контрбатарейної боротьби.



