Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) у новому звіті.

"Російський президент Володимир Путін, ймовірно, шукає "цапів-відбувайлів" за боротьбу російської оборонно-промислової бази з розв'язання проблеми з дефіцитом обладнання та технологій", - йдеться у звіті.

На засіданні кабінету міністрів 11 січня Путін публічно розкритикував віцепрем'єра Дениса Мантурова за невиконання держзамовлень підприємствами авіаційної промисловості. Він заявив, що деякі підприємства ще не отримали держзамовлення на 2023 рік, не наймають додатковий персонал та не готуються збільшувати обсяги виробництва для потенційних замовлень у майбутньому.

Диктатор перервав пояснення Мантурова про те, що міністерство вже підготувало проєкти замовлень для цивільної та військової промисловості, внаслідок чого міністр визнав, що Росія не випустила частину документів для виробників літаків, які схвалили б держфінансування їхніх проєктів.

Зазначається, Путін стверджував, що директори підприємств повідомили йому, що не отримували держзамовлень за "нинішніх умов" у Росії, і закликав Мантурова "не валяти дурня". Той спробував пом'якшити вимогу, заявивши, що міністерство "постарається зробити все можливе", проте очільник кремля сказав, що йому не слід старатися щосили, а натомість виконати завдання протягом місяця. Його речник Дмитро Пєсков пізніше применшив значення сварки, назвавши її "нормальним робочим процесом".

Аналітики вважають, що цей інцидент, ймовірно, є частиною інформаційної кампанії Кремля, що триває, спрямованої на підвищення іміджу Путіна як лідера воєнного часу.

"Кремль міг би вирізати цю суперечність зі своєї офіційної стенограми (як він часто робить для більшості зустрічей Путіна, які ретельно редагуються та інсценуються), але вважав за краще оприлюднити різку відповідь Путіна, можливо, для того, щоб назвати інших офіційних осіб у Кремлі як винних у проблемах російської оборонно-промислової бази та, можливо, для погроз іншим посадовим особам", - кажуть експерти.

Путін почав частіше з'являтися на публіці, зокрема відвідувати підприємства оборонної промисловості, у грудні та січні, попри те, що раніше обмежував свої дії протягом усієї війни проти України, підмічають в Інституті.

Вважається, що диктатор також намагається пом'якшити критику російських блогерів щодо відсутності передової військової техніки та нездатності Росії поставити перед своєю військово-промисловою базою завдання забезпечення воєнних дій. Деякі приватні виробники озброєнь теж критикували Кремль за те, що він не зміг укласти жодних державних контрактів із їхніми фірмами, підкріплюючи свою критику дискурсом блогерів.

Також заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу України бригадний генерал Олексій Громов заявив 12 січня, що російське військове керівництво планує збільшити чисельність особового складу армії до 1,5 млн осіб (приблизно з 1,35 млн на вересень 2022 року) і сформувати не менше 20 нових військових частин у 2023 році. На думку української розвідки, це свідчить про наміри Кремля розпочати довгострокове протистояння та підготовку до ведення широкомасштабних бойових дій.

Він відзначив значні втрати Росії в особовому складі, озброєнні та техніці, вказав на наслідки міжнародних санкцій та зазначив, що структурні недоліки російського військового апарату зменшили можливості країни-агресора щодо формування збройних сил і, зрештою, викликали сумніви щодо того, чи зможуть вони здійснити ці реформи у строки, що не розголошуються.

Заяви Громова пролунали наступного дня після того, як міністерство оборони РФ оголосило про велику реструктуризацію структури вищого командування для своїх операцій в Україні, й передбачають, що російський військовий апарат загалом бере участь у узгодженій кампанії з реформування та реструктуризації численних тактичних, оперативних і стратегічних аспектів.

В ISW раніше повідомляли, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу запропонував збільшити чисельність збройних сил та сформувати 17 нових маневрених дивізій.

"Неясно, які додаткові три дивізії Громов має на увазі. За нашими оцінками, міноборони РФ неухильно скасовує реформи Сердюкова 2008 року (які були спрямовані на раціоналізацію російських сухопутних військ і перехід до бригадної структури), відновлюючи маневрені дивізії в російських військових округах із 2013 року, але Кремль навряд чи здійснить ці реформи у терміни, що відповідають війні. Реструктуризація вищих командних структур у поєднанні із зусиллями щодо розширення військової бази у 2023 році дозволяють припустити, що РФ створює умови для довгострокових узгоджених дій проти України. Міноборони РФ також може покладати вельми нереалістичні сподівання на власну здатність швидко реструктурувати свої сухопутні війська", - додали аналітики.

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