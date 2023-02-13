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ISW сказав, навіщо Росія маніпулювала темою переговорів у грудні

13 лютого, 2023 понедiлок
06:36
війна з Росією Москва_Кремль

У грудні 2022 року росіяни намагалися маніпулювати темою переговорів, щоб затримати постачання західних танків Україні і підготуватися до нового великого наступу

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Протягом грудня 2022 року Кремль різко розширив хибний наратив про переговори. Його активізація збіглася з підготовкою Росії до великої наступальної операції, запланованої на початок 2023 року.

Зазначається, що в планах Кремля було зіграти на прагненні Заходу до мирних переговорів, і перешкодити постачанням танків до відновлення їхньої ініціативи на східному фронті. Це продовжувалось до 27 грудня, поки міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров не заявив, що вони будуть домагатись військового рішення в Україні.

Проте аналітики вважають, що тоді вже було надто пізно, щоб танки від західних партнерів прийшли вчасно і перешкодили російському наступу.

"Розповідь про мирні переговори з Росією, безумовно, не була єдиною чи навіть головною причиною затримки з постачанням Заходом танків Україні. Однак час її початку, посилення і припинення Кремлем переконливо свідчить про те, що вона була приурочена до підтримки російського наступу, що триває зараз", - додають експерти.

Також ISW наголошує, що Кремль продовжує свої зусилля, щоб зупинити передачу західних далекобійних ракет і танків Україні. Зокрема поширює наратив, що нове озброєння становитиме загрозу безпеці РФ.

Так, російський диктатор Володимир Путін у грудні 2022 року звинуватив США в навмисному затягуванні війни після дозволу надати ЗРК Patriot Україні.

"Путін абсурдно натякнув, що Україна використовуватиме Patriot (оборонні системи протиповітряної оборони) для ударів по території РФ. Ця інформаційна операція мала на меті призупинити допомогу Заходу, яка б зірвала поточні та заплановані російські військові операції", - йдеться у звіті.

В Інституті наголосили, що кремлівські чиновники продовжують посилювати наратив про те, що передача Заходом високоточних ракетних систем великої дальності та танків Leopard створює нову загрозу безпеці Росії. Хоча вони не становлять більшої загрози, ніж поставка радянських танків чи інших високоточних систем.

"Українці не використовували надані Заходом системи HIMARS для ударів по території РФ. І думка про те, що Україна вторгнеться в Росію за допомогою німецьких Leopard, викликає сміх", - зауважили експерти.

Аналітики зауважили, що інформаційна кампанія Кремля переслідує дві цілі:

  • якомога довше затримати прибуття західних танків, щоб затримати відновлення українських контрнаступів і виграти час для власних наступальних операцій Росії

  • порушити формулювання узгодженого західного підходу до повного переходу України на західні системи озброєнь - те, що Захід повинен буде зробити врешті-решт, оскільки він вичерпав свої запаси зброї радянських часів і не може виробляти чи придбати більше

26 січня Володимир Зеленський заявив, що може повернутися за стіл перемовин з РФ тільки після виведення військ та визнання Москвою помилок. А 11 лютого заступник голови МЗС РФ Сергій Вершинін заявив, що Москва готова розпочати переговори з Україною "на основі реальності, яка нині існує".

Україна
Росія
Володимир Путін
Захід
Військові новини
зброя для України
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