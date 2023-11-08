Італія активно працює над майбутньою відбудовою Одеси, - заступник посла

Про це заявив заступник посла в Україні Франческо Пеше під час зустрічі з заступником міністра культури та інформаційної політики Тарасом Шевченком та директором Італійського інституту культури в Києві Карлом Колоннеллом.

Пеше наголосив на важливості культури як складової протидії України російській агресії. За його словами, Італія готова надавати фінансову підтримку українським культурним ініціативам та обговорювати конкретні майбутні проєкти у галузі музики, літератури, мови та кінематографії.

"Ще один напрямок співпраці - це захист української культурної спадщини. Італія вже активно працює над майбутньою відбудовою Одеси, наразі максимальна увага приділяється збереженню Спасо-Преображенського собору. Також італійські фахівці з 3D сканування цього літа працювали над об’єктами Києво-Печерської Лаври. Наступного року Італія буде головувати у G7, і українська тема – в пріоритеті", - сказав заступник посла.

Натомість Тарас Шевченко підкресилв, що ще одним важливим проєктом, над яким зараз працюють, є створення депозитарію для збереження евакуйованих культурних цінностей.