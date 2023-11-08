Італія активно працює над майбутньою відбудовою Одеси, - заступник посла
Італія вже активно працює над майбутньою відбудовою Одеси та готова надавати фінансову підтримку українським культурним ініціативам та обговорювати конкретні майбутні проєкти
Про це заявив заступник посла в Україні Франческо Пеше під час зустрічі з заступником міністра культури та інформаційної політики Тарасом Шевченком та директором Італійського інституту культури в Києві Карлом Колоннеллом.
Пеше наголосив на важливості культури як складової протидії України російській агресії. За його словами, Італія готова надавати фінансову підтримку українським культурним ініціативам та обговорювати конкретні майбутні проєкти у галузі музики, літератури, мови та кінематографії.
"Ще один напрямок співпраці - це захист української культурної спадщини. Італія вже активно працює над майбутньою відбудовою Одеси, наразі максимальна увага приділяється збереженню Спасо-Преображенського собору. Також італійські фахівці з 3D сканування цього літа працювали над об’єктами Києво-Печерської Лаври. Наступного року Італія буде головувати у G7, і українська тема – в пріоритеті", - сказав заступник посла.
Натомість Тарас Шевченко підкресилв, що ще одним важливим проєктом, над яким зараз працюють, є створення депозитарію для збереження евакуйованих культурних цінностей.
- Уночі проти понеділка, 6 листопада, російська армія здійснила комбіновану атаку по південних регіонах України, використавши ударні дрони та різні типи ракет. Унаслідок влучання у середмістя Одеси відомо про 8 постраждалих та руйнування інфраструктури.
- Унаслідок російської атаки пошкоджено будівлю національного художнього музею, напередодні свого 124-річчя. Там пошкоджені 7 експозицій з творами сучасних художників. Також зіпсовано стіни пам’ятки архітектури, вибиті деякі шибки та скло. Наразі всі події в музеї скасовані. Працівники органів охорони культурної спадщини Одеської обласної військової адміністрації та Одеської міськради працюють на місці вибухів та фіксують пошкодження об'єкта, який розташовується в зоні всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
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