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Італія - Англія: стартові склади команд на фінал Євро-2020

11 липня, 2021 неділя
20:44
Спорт Італія - Англія, фінал Євро-2020

Збірні Італії та Англії назвали стартові склади на фінальний матч чемпіонату Європи з футболу

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

Італія: Доннарумма — Ді Лоренцо, Бонуччі, К'єлліні, Емерсон — Барелла, Жоржіньо, Верратті - К'єза, Іммобіле, Інсіньє

Англія: Пікфорд — Вокер, Стоунз, Магвайр, Шоу — Філліпс, Райс — Тріпп'єр, Маунт, Стерлінг — Кейн

Італія та Англія зустрінуться у фіналі Євро-2020 сьогодні у Лондоні. Гра на "Вемблі" розпочнеться о 22:00. 

Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Італія - Англія

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