Італія - Англія: стартові склади команд на фінал Євро-2020
Збірні Італії та Англії назвали стартові склади на фінальний матч чемпіонату Європи з футболу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Італія: Доннарумма — Ді Лоренцо, Бонуччі, К'єлліні, Емерсон — Барелла, Жоржіньо, Верратті - К'єза, Іммобіле, Інсіньє
Англія: Пікфорд — Вокер, Стоунз, Магвайр, Шоу — Філліпс, Райс — Тріпп'єр, Маунт, Стерлінг — Кейн
Італія та Англія зустрінуться у фіналі Євро-2020 сьогодні у Лондоні. Гра на "Вемблі" розпочнеться о 22:00.
Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Італія - Англія
- Нагадаємо, 6 липня у першому півфіналі Євро-2020 збірна Італії перемогла Іспанію у серії пенальті.
- 7 липня Англія перемогла Данію у додатковий час 2:1 та вперше у своїй історії вийшла до фіналу чемпіонату Європи.
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