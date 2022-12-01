Італія бере під державне управління ключовий НПЗ країни, що належить російському "Лукойлу"
Рада міністрів Італії в четвер одностайно вирішила запровадити тимчасове управління на нафтопереробному заводі ISAB на Сицилії, що належить російському "Лукойлу"
Про це повідомляє Corriere della Sera.
Рішення уряду Італії, як повідомляється, спрямоване на "захист національних інтересів у стратегічних галузях виробництва" та складається з двох частин.
Перша частина передбачає урядове втручання в сектор вуглеводнів "з метою забезпечення безперервності виробництва та безпеки постачання". Друга – стосується компенсаційних заходів, які можуть бути застосовані для підтримки компаній, які постраждають унаслідок нафтового ембарго ЄС.
На заводі ISAB на Сицилії працюють 3500 людей, а для ще 6500 людей він забезпечує робочі місця опосередковано. Крім того, на НПЗ припадає близько 20% переробки нафти в усій Італії та 8% економічної активності Сицилії.
З моменту вторгнення в Україну нафтопереробний завод може переробляти лише російську нафту, оскільки банки відмовилися брати на себе ризик надання кредитів на купівлю неросійської нафти. Але через нафтове ембарго, яке набуває чинності 5 грудня, ISAB загрожувало закриття.
- Раніше повідомлялось, що російські нафтопродукти потрапляють до США завдяки санкційним лазівкам – для цього, в основному, використовується нафтопереробний завод на Сицилії, що належить "Лукойлу".
- Відзначимо, що про плани уряду Італії націоналізувати цей важливий для економіки країни завод стало відомо декілька днів тому. Тут розраховують, що у разі націоналізації підприємство зможе залучити банківські чи партнерські кошти і купувати нафту в інших постачальників, а не лише у Росії.
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