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Понад 90% нафтопродуктів, що використовує США, походять з Росії, - ЗМІ викрили схему уникнення санкцій

3 листопада, 2022 четвер
04:06
Економіка нафта ембарго санкції

Російські нафтопродукти потрапляють до США завдяки санкційним лазівкам – для цього, в основному, використовується нафтопереробний завод на Сицилії, що належить Лукойлу

У схемі залучені бізнес-партнери Романа Абрамовича, Петра Авена та Геннадія Тимченка, пише WSJ.

Зі статистики ФМС випливає, що з початку війни в Україні Росія в рамках 52 угод поставила в США майже 1 578,5 тисяч тонн сирої нафти на загальну суму $980 млн. Усього ж РФ продала сирої нафти на $106,4 млрд, нафтопродуктів — на $57,5 млрд. Основним каналом постачання є Європа. З початку бойових дій країни ЄС заплатили Росії за вуглеводні понад 100 млрд євро.

Ключова країна для обходу санкцій – Італія. Там розташований завод Лукойлу ISAB – одне з найбільших нафтопереробних підприємств у країні. Сировину переробляють на нафтопродукти і потім поставляють до США. Після перероблення країною походження є Італія, а не Росія. Також Лукойл, як і раніше, володіє автозаправними станціями в США, але по документах вони належать окремим американським франчайзам.

Обійти санкції допомагають самі США. Їхні обмеження спрямовані на постачання сирої нафти, а не нафтопродуктів. Також російську нафту закуповує Індія, переробляє на своїх НПЗ, після чого індійські нафтопродукти вже потрапляють до Сполучених Штатів. Крім того, сам Лукойл досі не перебуває під санкціями.

Найбільшим нафтотрейдером, який бере участь у схемі є Concept Oil Services. Її основний бенефіціар – уродженець Латвії Михайло Зелігман. Він є великим партнером Лукойлу та ТНК-ВР. Зелігман також заснував у Латвії фонд Uniting History, серед жертводавців якого олігарх Роман Абрамович та співвласник Альфа-Груп Петро Авен. Ще однією фірмою Paramount Energy & Commodities керують знайомі Геннадія Тимченко.

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нафта
санкції проти Росії
США
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