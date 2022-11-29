Про це інформує газета La Repubblica.

"Уряд Італії опрацьовує питання про націоналізацію нафтопереробного заводу ISAB, що належить російській нафтовій компанії "Лукойл", на острові Сицилія. Засідання, на якому планується обговорити цю пропозицію, відбудеться у четвер, 1 грудня", - йдеться в повідомленні.

Видання пише, що на такий крок Італія має намір піти у зв'язку з набуттям чинності нових санкцій ЄС проти РФ, згідно з якими з 5 грудня діятиме ембарго на імпорт російської нафти. Завод "Лукойл" на Сицилії переробляє нафту Urals.

Посилаючись на власні джерела газета повідомляє, що влада визнала втручання держави єдиним можливим рішенням для порятунку заводу. Уточнюється, що на підприємстві працює понад 10 тис. співробітників.

У разі націоналізації підприємство зможе купувати нафту в інших постачальників.

"З останніми резервами та уповільненням роботи заводу Priolo, який покриває понад 20% попиту на нафтопродукти по всій Італії, вони зможуть продовжувати виробництво до січня. Це також стане можливим завдяки двом вантажам неросійського походження, які "Лукойлу" вдалося доставити до Пріоло, не отримавши доступу до гарантій італійських банків, які місяцями скорочували кошти НПЗ через острах потрапити в чергу постраждалих від санкцій. З іншого боку, з приходом держави банки могли бути впевнені у звільненні від будь-якої відповідальності", - написало видання.

Раніше ми писали, що російські нафтопродукти потрапляють до США завдяки санкційним лазівкам – для цього, в основному, використовується нафтопереробний завод на Сицилії, що належить "Лукойлу".