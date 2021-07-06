Італія - Іспанія: де та коли дивитись перший півфінал Євро-2020

Про це повідомляє Еспресо.TV.



На шляху до півфіналу Італія пройшла Австрію та Бельгію, а Іспанія виявилась сильнішою за Хорватію і Швейцарію.



У півфіналі збірна Англії зустрінеться 7 липня у Лондоні з Данією. 6 липня, також на "Уемблі", першого фіналіста визначать Італія та Іспанія.



Фінал пройде 11 липня.



Євро-2020



Півфінал



6 липня



Італія - Іспанія



Лондон, стадіон "Уемблі"



Початок о 22:00



Пряма трансляція на телеканалі "Україна"





Нагадаємо, 3 липня збірна України поступилася Англії у чвертьфіналі чемпіонату Європи та припинила виступи на турнірі.

Андрій Шевченко заявив, що пишається виступом своєї команди на Євро-2020.

Водночас, Шевченко зазначив, що поки не знає, чи залишиться на посаді головного тренера збірної України після ЧЄ.

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