Італія - Іспанія: де та коли дивитись перший півфінал Євро-2020
У першому півфіналі Євро-2020 збірна Італії зіграє проти Іспанії
Про це повідомляє Еспресо.TV.
На шляху до півфіналу Італія пройшла Австрію та Бельгію, а Іспанія виявилась сильнішою за Хорватію і Швейцарію.
У півфіналі збірна Англії зустрінеться 7 липня у Лондоні з Данією. 6 липня, також на "Уемблі", першого фіналіста визначать Італія та Іспанія.
Фінал пройде 11 липня.
Євро-2020
Півфінал
6 липня
Італія - Іспанія
Лондон, стадіон "Уемблі"
Початок о 22:00
Пряма трансляція на телеканалі "Україна"
- Нагадаємо, 3 липня збірна України поступилася Англії у чвертьфіналі чемпіонату Європи та припинила виступи на турнірі.
- Андрій Шевченко заявив, що пишається виступом своєї команди на Євро-2020.
- Водночас, Шевченко зазначив, що поки не знає, чи залишиться на посаді головного тренера збірної України після ЧЄ.
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