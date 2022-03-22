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Італія хоче, щоб Україна була в ЄС, - прем'єр Драгі

22 березня, 2022 вiвторок
15:56
Світ Маріо Драгі

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі заявив, що його країна хоче, аби Україна стала членом Євросоюзу

Про це повідомляє Reuters.

"Я хочу сказати президенту Зеленському, що Італія на боці України в цьому процесі. Італія хоче, щоб Україна була в Європейському Союзі", - сказав Драгі.

Італійський прем’єр наголосив, що Україна здійснює "героїчний" опір російському вторгненню, та пообіцяв продовжити підтримку біженцям, які втікають від бойових дій, а також військову допомогу.

"Нахабність російського уряду зіткнулася з гідністю українського народу, який зумів приборкати експансіоністські цілі Москви та накласти величезні витрати на армію вторгнення", - сказав Драгі в парламенті.

  • Нагадаємо, Володимир Зеленський закликав Італію заморозити всі активи росіян у своїй країні та підтримати повне ембарго для Росії, включаючи нафту.
 

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ЄС
Італія
Маріо Драгі
Україна - ЄС
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