Італія хоче, щоб Україна була в ЄС, - прем'єр Драгі

Про це повідомляє Reuters.



"Я хочу сказати президенту Зеленському, що Італія на боці України в цьому процесі. Італія хоче, щоб Україна була в Європейському Союзі", - сказав Драгі.



Італійський прем’єр наголосив, що Україна здійснює "героїчний" опір російському вторгненню, та пообіцяв продовжити підтримку біженцям, які втікають від бойових дій, а також військову допомогу.



"Нахабність російського уряду зіткнулася з гідністю українського народу, який зумів приборкати експансіоністські цілі Москви та накласти величезні витрати на армію вторгнення", - сказав Драгі в парламенті.

Нагадаємо, Володимир Зеленський закликав Італію заморозити всі активи росіян у своїй країні та підтримати повне ембарго для Росії, включаючи нафту.