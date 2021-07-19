Італія вакцинувала від коронавірусу понад половину населення, яке можна щепити

Про це повідомляє Local.



За офіційними даними, станом на 19 липня понад 27,1 млн людей були повністю вакциновані, це 50,2% від загальної кількості населення віком від 12 років.



Мета - вакцинувати до кінця вересня 80% населення.



Хоча вакцинація є обов'язковою для медпрацівників, принаймні 2% ще не почали вакцинацію.



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