Італія вакцинувала від коронавірусу понад половину населення, яке можна щепити
Італія повністю вакцинувала від COVID-19 понад половини населення старше 12 років
Про це повідомляє Local.
За офіційними даними, станом на 19 липня понад 27,1 млн людей були повністю вакциновані, це 50,2% від загальної кількості населення віком від 12 років.
Мета - вакцинувати до кінця вересня 80% населення.
Хоча вакцинація є обов'язковою для медпрацівників, принаймні 2% ще не почали вакцинацію.
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