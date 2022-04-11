Італія виділила €610 млн на підтримку українських біженців

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ Італії у неділю (10 квітня), передає Euractiv.



З 4,5 мільйонів українців, які покинули свою країну з початку російського вторгнення 24 лютого, 2% або 88 593 українські біженці прибули до Італії.



"За останні два тижні уряд виділив нові кошти, щоб допомогти українським біженцям покривати їх щоденні витрати. Це їжа, ліки та шкільне обладнання. Загалом ми виділили близько 500 мільйонів євро на підтримку українців, які прибувають до Італії, і 110 мільйонів євро на фінансову допомогу українському уряду", – заявив прем’єр-міністр Маріо Драґі.



Він додав, що уряд надав додаткову допомогу громадянам України та сусіднім державам через Міжнародний Червоний Хрест та інші організації.



"Італія зустріла біженців з України з відкритими обіймами. Понад 85 тисяч, переважно жінки та діти, шукали притулку від війни в нашій країні. Італійці відчинили двері своїх домівок і шкіл. Ми не можемо вчинити інакше", – додав Драгі.

У неділю,10 квітня, Папа Римський Франциск закликав до Великоднього перемир'я в Україні, яке має сприяти переговорам і миру.