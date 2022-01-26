Італія заявила, що посилить східний фланг НАТО на тлі нарощування військ РФ біля України
Італія готова більш активно долучитись до врегулювання ситуації, яка виникла у зв’язку із загостренням на українсько-російському кордоні
Про це повідомляє пресслужба посольства України в Італії.
"З огляду на останні події НАТО вирішило посилити свій східний фланг, і Італія братиме у цьому процесі активну роль", - цитує міністра оборони Італії Лоренцо Гуеріні українське диппредставництво.
Він зазначив, що сучасними італійськими літаками посилено авіаційну базу НАТО в Румунії, яка розташована майже на кордоні з Україною. Крім того, на випадок загострення ситуації на російсько-українському кордоні командування НАТО підготувало спеціальний план за участю італійських військовослужбовців, і якщо найближчим часом криза не завершиться, Італія готова направити відповідні додаткові сили у Східноєвропейський регіон.
Також Гуеріні зауважив, що ніхто не зацікавлений в ескалації ситуації, тож пріоритетом залишається конструктивний діалог.
"При цьому наголошую, що будь-яка агресія проти України матиме серйозні наслідки", - підкреслив міністр оборони Італії.
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