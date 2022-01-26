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Головна війна з Росією Італія заявила, що посилить східний фланг НАТО на тлі нарощування військ РФ біля України

Італія заявила, що посилить східний фланг НАТО на тлі нарощування військ РФ біля України

26 січня, 2022 середа
14:29
війна з Росією Італія солдати

Італія готова більш активно долучитись до врегулювання ситуації, яка виникла у зв’язку із загостренням на українсько-російському кордоні

Про це повідомляє пресслужба посольства України в Італії.

"З огляду на останні події НАТО вирішило посилити свій східний фланг, і Італія братиме у цьому процесі активну роль", - цитує міністра оборони Італії Лоренцо Гуеріні українське диппредставництво.

Він зазначив, що сучасними італійськими літаками посилено авіаційну базу НАТО в Румунії, яка розташована майже на кордоні з Україною. Крім того, на випадок загострення ситуації на російсько-українському кордоні командування НАТО підготувало спеціальний план за участю італійських військовослужбовців, і якщо найближчим часом криза не завершиться, Італія готова направити відповідні додаткові сили у Східноєвропейський регіон.

Також Гуеріні зауважив, що ніхто не зацікавлений в ескалації ситуації, тож пріоритетом залишається конструктивний діалог.

"При цьому наголошую, що будь-яка агресія проти України матиме серйозні наслідки", - підкреслив міністр оборони Італії.

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