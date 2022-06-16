Італійський енергетичний гігант Enel йде з Росії

Про це йдеться на сайті Італійської фондової біржі.

Enel уклав дві окремі угоди на загальну суму 135 млн доларів. За цю суму будуть продані 56,43% в ПАТ "Енел Росія" компанії "Лукойл" і фонду "Газпромбанк-Фрезія".

Закриття угоди очікується в третьому кварталі і залежить від ряду умов, зокрема, рішення комісії РФ з іноземних інвестицій і ФАС Росії. До цього гендиректор Франческо Стараче анонсував, що Enel близький до продажу своїх російських активів.

До складу "Енел Росія" входять три газові електростанції - Конаковська ГРЕС, Невинномиська ГРЕС і Середньоуральська ГРЕС, а також вітропарк в Ростовській області. Ще один вітропарк у Мурманській області добудують у жовтні.

16 червня компанія Coca-Cola повідомила, що більше не вироблятиме і не продаватиме напої в Росії.

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