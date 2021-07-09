Італійський клуб домовився з "Динамо" про трансфер 21-річного українця

Про це повідомляє авторитетний журналіст Ніколо Скіра у Twitter.



За інформацією джерела, "Динамо" та "Дженоа" узгодили всі деталі трансферу, сума якого складе 9 млн євро. Супряга підпише з італійським клубом контракт до 2026 року.

21-річний Владислав Супряга у минулому сезоні зіграв за "Динамо" 31 матч, забив 3 голи та віддав 3 результативні передачі. У минулому сезоні "Дженоа" фінішувала в чемпіонаті Італії на дев'ятому місці. 7 липня повідомлялось, що італійська "Дженоа" готова заплатити за Супрягу 9 млн євро. Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb