Італійський клуб домовився з "Динамо" про трансфер 21-річного українця
Італійська "Дженоа" домовилась з київським "Динамо" про трансфер Владислава Супряги
Про це повідомляє авторитетний журналіст Ніколо Скіра у Twitter.
За інформацією джерела, "Динамо" та "Дженоа" узгодили всі деталі трансферу, сума якого складе 9 млн євро. Супряга підпише з італійським клубом контракт до 2026 року.
21-річний Владислав Супряга у минулому сезоні зіграв за "Динамо" 31 матч, забив 3 голи та віддав 3 результативні передачі.
У минулому сезоні "Дженоа" фінішувала в чемпіонаті Італії на дев'ятому місці.
- 7 липня повідомлялось, що італійська "Дженоа" готова заплатити за Супрягу 9 млн євро.
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